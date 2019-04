OPPO plant irres Smartphone – mit 2. Pop-Up-Display

In Zeiten, in denen das sichtbare Display eines Smartphones zunehmend öfter nahezu die komplette Front einnimmt, mussten wir befürchten, dass die Designer sich in einer Sackgasse befinden und demnächst alle Smartphones identisch aussehen werden.

Ganz so schlimm ist es glücklich aus mehreren Gründen nicht gekommen. Der eine Grund sind exakt diese Displays. Denn wo kein Rand mehr ist, kann man auch nicht mehr ohne weiteres Sensoren und Kameras platzieren. Das führt zu unterschiedlichsten Geräten, bei denen — wie beim Galaxy S10/Plus von Samsung ein Hole-Punch-Shooter ins Display integriert wurde. Andere wiederum setzen auf eine ausfahrbare Cam an der Oberseite oder auf einen Slider-Mechanismus.

Dann ist da natürlich auch noch die Entwicklung mit den faltbaren Panels, die ebenfalls originelle und abwechslungsreiche Designs zulassen. Unterm Strich sind es bislang immer noch recht exotische Modelle und die Masse setzt immer noch auf einen ziemlich einheitlichen Look. Aber immerhin tut sich ein bisschen was.

All das erzähle ich euch, weil die Kollegen von Letsgo Digital ein Patent von OPPO aufgetrieben haben, welches uns ein paar kommende Smartphones zeigt bzw. skizziert, in welche Richtung das chinesische Unternehmen überlegt. Die experimentieren nämlich auch mit recht ungewöhnlichen Designs, die sich in diesem Fall auch auf das Display beziehen und nicht auf die Kamera.

Zum Einen ist da ein Slider-Smartphone, bei dem seitlich ein zweites Display ausgefahren werden kann. Faltbare Displays habe ich oben schon angesprochen, daher erschließt sich mir die Geschichte mit einem zweiten, ausfahrbaren Display nur bedingt. Vermutlich ist es einfacher und vor allem günstiger zu produzieren als eine faltbare Alternative. Dafür habt ihr aber eben auch keine seamless experience. Ich könnte mir vorstellen, dass man auf dem Haupt-Display zockt oder einen Film sehen kann, während man vielleicht Bedienelemente zum Spielen oder Film-Glotzen aufs zweite Display auslagert. Oder man gibt uns die Möglichkeit, Benachrichtigungen, Uhrzeit etc im Blick zu behalten auf diese Weise.

Die Bilder wurden übrigens wieder einmal von Letso Digital selbst erstellt auf Basis der Patentskizzen, also Bilder in diesem Beitrag hier stammen also von den niederländischen Kollegen. Aber kommen wir zum nächsten Device und das ist nochmal deutlich verrückter als das oben gezeigte. Aber seht selbst:

Ganz genau: Es ist ein Smartphone mit einem Pop-Up-Display! Das fährt in diesem Fall oben heraus und ist sowohl in der Höhe als auch der Breite deutlich kleiner als das Haupt-Panel. Wenn ihr mich fragt, sieht das unfassbar behämmert aus und auch mit viel Nachdenken fällt mir nicht ein, wieso man sowas bauen sollte. Zumal die Selfie-Cam im Rahmen über dem eigentlichen Display Platz findet.

Klar, auch hier kann man sich zusätzliche Inhalte anzeigen lassen, aber es wirkt auf mich einfach nur behämmert und auch nicht wirklich praktisch.Aber es ist ja auch lediglich ein Patent und kein so bestätigtes Gerät. Ich finde es richtig, dass Unternehmen wie OPPO in viele Richtungen überlegen und auch wieder ein bisschen mehr experimentieren. Aber mit diesem Modell ist man für mein Empfinden ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, oder was meint ihr?

via Android Authority