“Origin Story”: 13,8 Milliarden Jahre Geschichte #MondayMotivation

Der Historiker David Christian unternimmt mit seinem Buch “Origin Story” den Versuch, die Menschheitsgeschichte – und zwar die gesamte Menschheitsgeschichte – aufzuarbeiten. Angefangen beim Urknall über die ersten Lebenszeichen bis hin zu den heutigen komplexen Gesellschaften will der Autor aufzeigen, wie “alles mit allem” zusammenhängt.

Mit dem Ende Mai veröffentlichten Buch weckte David Christian die Aufmerksamkeit von Bill Gates. Der Multimilliardär und Mitbegründer von Microsoft vertritt die These, dass wir als Menschen ein Leben lang lernen sollten und ist der Ansicht, dass ein Bewusstsein und Verständnis für unsere Geschichte elementar für unsere Zukunft ist.

Bereits der zurückliegende Ted-Talk des Autors gibt einen Ausblick, was einen in dem Buch erwartet. Mit atemberaubenden Illustrationen erzählt David Christian in rund 18 Minuten die komplette Geschichte des Universums, vom Urknall bis zum Internet. Gemessen an dieser Zeitspanne ist unsere Zeit selbstverständlich nur ein Wimpernschlag im Kosmos – und doch will David Christian sein Buch und – siehe unten – seinen Online-Kurs „Big History“ als einen Blick auf die Komplexität, das Leben und insbesondere auf die Menschlichkeit verstanden wissen.

.@BigHistoryPro is my favorite course of all time. Its creator, @davidgchristian, has condensed the big history story into a terrific new book. https://t.co/0o2cepHpkM — Bill Gates (@BillGates) May 29, 2018

Online-Kurs? Ja. Mit “Big History” ist parallel zum Erscheinen des Buchs ein kostenloser Kurs im Netz abrufbar, der 13,8 Milliarden Jahre auf unserem Planeten umfasst. Es verbindet Erkenntnisse aus vielen Disziplinen zu einer einzigen Geschichte und soll u.a. Menschen helfen, heutige Zivilisationen besser zu verstehen.

Der Kurs ist weltweit unter bighistoryproject.com abrufbar und richtet sich in erster Linie an Mittel- und Oberstufenschüler. In einigen Kapiteln geht es oft um die Themengebiete Physik und Chemie, später dominieren Biologie und Anthropologie.

Bill Gates kritisiert, dass sich David Christian zu sehr auf die aktuellen wirtschaftlichen und politischen Unruhe im Westen beschränkt und in seinem gelegentlich pessimistisch klingenden Ausblick auf die Zukunft nicht bedenkt, welche Rolle Innovationen spielen werden, um z.B. die schlimmsten Auswirkungen des Klimawandels zu verhindern.

Falls ihr also in den anstehenden Sommerferien nix vorhabt und euch mal die volle Ladung interdisziplinäre Wissenschaft geben wollt, dann schaut doch mal ‘rein – entweder in das Buch oder in den Onlinekurs. Einen Buch- und Lerntipp von einem der reichsten (und in Teilgebieten auch klügsten) Menschen auf diesem Planeten bekommt man ja nicht allzu oft.

via gatesnotes.com