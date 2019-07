Overwatch: Blizzard führt neues Betrüger-Erkennungssystem ein

Blizzard landete mit seinem Helden-Shooter Overwatch die große Punktlandung. Noch größer als der Hype um Overwatch, ist wahrscheinlich die Begeisterung um Fortnite, die einfach nicht abklingen möchte. Blizzard hat aber immer wieder Probleme mit Spielern, die sich durch das Spiel cheaten.

In einem Entwickler-Update verkündet das Unternehmen jetzt Maßnahmen dagegen. Sollte das Spiel erkennen, dass ein Beteiligter schummelt, wird das komplette Spiel abgebrochen. Dabei soll aber kein Gamer auf beiden Seiten dafür bestraft werden – mit Ausnahme des Betrügers, natürlich. In einem Wettkampfspiel müssen sich die Spieler also keine Gedanken machen, dass sie Punkte verlieren.

Dem Cheater winken jedoch “sehr harte Maßnahmen”. Was man sich darunter vorstellen kann, ließ Blizzard nicht durchblicken. Denkbar wäre ein Ban über einen bestimmten Zeitraum, ähnlich wie es bei anderen Games gehandhabt wird. Es ist aber schlau, die drohenden Aktionen nicht sofort preis zugeben, um zu vermeiden, dass Spieler auch diese Maßnahmen irgendwie austricksen oder umgehen. Leider ging das Unternehmen nicht näher darauf ein, wie Overwatch schummelnde Spieler erkennen möchte. Vielleicht durch eine trainierte KI, die das Spielverhalten aller Gamer analysiert? Das wäre auf jeden Fall ein spannender Ansatz.

Blizzards Hoffnung ist natürlich, dass die Cheater-Erkennung von vorneherein Betrüger abschreckt, weil sie mit dem neuen System kein Match mehr abschließen können. Das Feature ist bereits auf den Test-Servern von Overwatch aktiv. Wann es final ausgerollt wird, ist bislang noch nicht bekannt.

Ob dieser Ansatz Betrüger abschreckt oder nicht, hängt in erster Linie von seiner Wirksamkeit ab. Es hilft nicht viel, wenn das System einfach nur ein paar Spieler markiert, bei denen man Betrugsversuche vermutet. Problematisch wird es dann, wenn es den Cheatern gelingt, Bots zu erstellen, die dem ganzen System einen Schritt voraus sind. Wenn es aber wie versprochen funktioniert, könnte das einigen betrügerischen Gamern den Garaus machen.

via: engadget