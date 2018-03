P20 Porsche Design: Huawei teasert neues Porsche-Smartphone an

Jetzt sind es nur noch zwei Tage, bevor Huawei die Smartphones offiziell vorstellt, über die wir dank entsprechender Leaks und Teaser schon seit Ewigkeiten sprechen: Das Huawei P20, das P20 Pro und auch das P20 Lite.

Aber wir wir jetzt wissen, hat auch Huawei sein „One more thing“ in der Hinterhand mit einer besonderen Luxus-Variante des Smartphones. Erneut tun sich Huawei und Porsche zusammen, so dass wir auch eine P20-Ausführung im Porsche Design zu sehen bekommen. Einen entsprechenden Teaser hat Huawei selbst veröffentlicht.

The quest for perfection continues with heritage brand @PorscheDesign

The future of luxury meets the future of technology. #DiscoverExceptional on 27.03.2018 pic.twitter.com/UvDEeWxu5E — Huawei Mobile (@HuaweiMobile) March 23, 2018

Viel mehr erfahren wir in diesem kurzen Teaser-Tweet leider nicht, so dass wir noch nicht abschätzen können, ob das P20 Porsche Design auf dem P20 Pro mit seiner Triple-Cam basiert, oder ob Huawei mit dieser Luxus-Version einen ganz anderen Ansatz verfolgt. Dafür wissen wir aber, dass nach dem Mate 9 und dem Mate 10 nun auch die P-Serie erstmals seine Porsche Edition bekommt.

Alles weitere werden wir dann wohl in Paris erfahren, wo am 27. März ein ganzes Füllhorn neuer Huawei-Smartphones präsentiert wird. Wir werden auch vor Ort sein und jetzt, wo wir wissen, dass auch noch eine Premium-Variante im Porsche Design vorgestellt wird, hoffen wir natürlich, dass wir davon ein paar Bilder einfangen können. So oder so erfahrt ihr dann am Dienstag bei uns, wie sich das Porsche Design von den anderen P20-Modellen unterscheidet.

via Gadgetmatch.com