Paketzustellung: Auch Ebay mischt ab 2020 mit

Es ist erst einige Tage her, dass wir darüber sprachen, was es für die klassischen Paketzusteller bedeuten könnte, wenn Amazon noch mächtiger wird und sich auch bei der Zustellung ein noch größeres Stück vom Markt-Kuchen gönnt. Während DHL und Co noch darüber nachdenken, macht sich ein weiterer US-Handels-Gigant bereit, ebenfalls seine Pakete selbst auszuliefern: Ebay!

Dem Unternehmen schwebt dabei ein ganzheitliches Konzept vor, welches nicht nur die Zustellung, sondern auch Verpackung und Lagerung einschließen soll. Nach eigenen Angaben werden allein in den USA täglich 1,5 Millionen Pakete zugestellt, die Waren aus Ebay-Verkäufen beinhalten. Gerade die Power-Seller sollen von dem neuen Dienst, der “Managed Delivery” heißen wird, profitieren. Laut Ebay würden sich 40 bis 50 Prozent der von diesen Verkäufern verschickten Pakete für den neuen Service qualifizieren können.

Mit der Hilfe von Partnern will Ebay dann nicht nur den Versand selbst übernehmen, sondern auch die Verpackung und die Lagerung in eigenen Verteilzentren. Man möchte damit den vielen Profi-Verkäufern nicht nur bessere Preise bieten, sondern auch näher an die Kunden heranrücken. Die Optimierung der Prozesse wird dafür sorgen, dass die Lieferzeiten kürzer werden und mittelfristig soll der Versand auch günstiger werden. Im Vergleich zur Konkurrenz sind diese Versandkosten im aktuellen Test zwar noch höher, dafür sind aber die Kosten fürs Einpacken und für die komplette Abwicklung schon im Preis inbegriffen.

Die Tests finden derzeit bereits in den USA statt und — wie Reuters berichtet — zudem auch in Deutschland. 2020 soll der Spaß dann losgehen und da auch hierzulande getestet wird, dürfen wir wohl davon ausgehen, dass Ebay mit diesem gemanagten Versand-Service auch in Deutschland an den Start gehen wird.

via Futurezone