Paketzustellung per Roboterhund – eine realistische Vision? [CES 2019]

Der deutsche Automobilhersteller Continental ist eigentlich für seine Reifen bekannt, aber auf der CES 2019 zeigt das Unternehmen etwas ganz anderes: die Paketzustellung per Roboterhund. Continental betreibt momentan eine Forschung zur Zukunft der Mobilität und hier kooperiert man mit dem Robotikunternehmen ANYbotics. Gemeinsam stellen sie sich die Zukunft der Paketzustellung in Form eines vierbeinigen Roboters vor.

In einer schrittweisen Demonstration auf dem CES zeigte Continental, wie einer der Roboterhunde von ANYbotics aus dem Kofferraum eines selbstfahrenden Lieferwagens springt und ein Paket bis zur Haustür trägt. Mühsam erklimmt er die Treppen, eine Stufe nach der anderen und hebt schlussendlich sein Bein, um an der Haustür zu klingeln. Danach kippt er sich zur Seite und lässt das Packet auf den Boden plumpsen. Dieser Schritt ist wohl nicht gut durchdacht. Was, wenn Glas darin ist? Und wieso muss der Kunde sich noch bücken und kann das Packet nicht einfach von dem Roboter entgegennehmen?

Für Continental ist dies nur ein Konzept, an dem es zu forschen gilt. Es ist also kein ernsthafter Plan, den man unbedingt in die Tat umsetzen will, doch wie realistisch ist diese Zukunftsvision? Kurz gesagt, es wäre ein langer Weg. Roboterhunde können zwar schon Türen öffnen, über Hindernisse springen und sich am Boden liegend wieder aufrappeln, doch für diese Art von Aufgabe sind sie noch nicht zuverlässig genug. Einige Unternehmen erforschen diese Zukunftsvision der Paketzustellung dennoch.

Der berühmte Roboterhersteller Boston Dynamics ist so beispielsweise der Meinung, dass sein vierbeiniger Roboter SpotMini – der in diesem Jahr zum Verkauf steht – für die Lieferung von Paketen verwendet werden könnte. Auch das Startup Agility Robotics von der University of Oregon, die den zweibeinigen Bot Cassie entwickelt haben, könnten ihren Roboter auch in diesem Einsatzgebiet sehen. Jedoch hat keines dieser Unternehmen Pläne, diesen Service tatsächlich in die Tat umzusetzen und Roboterlieferungen anzubieten.

Aber bis die zweibeinigen Bots schneller und zuverlässiger werden, wenden sich die Unternehmen einer zuverlässigeren Technologie zu: Den Rädern. Eine Reihe von Start-ups und etablierten Unternehmen experimentieren momentan mit Robotern auf Rädern, die Pakete die letzten Meter zum Kunden transportieren sollen. Der Traum von Continental, Roboterhunde für diesen Job einzusetzen, ist sicherlich ehrgeiziger, wird aber auch in naher Zukunft eher ein Traum bleiben.

via: theverge