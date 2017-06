In Deutschland müssen wir uns noch dran gewöhnen, dass das durchaus geahndet wird, was man bei Twitter oder Facebook von sich gibt. Den meisten Menschen dürfte nämlich tatsächlich noch nicht klar sein, dass man für justiziable Äußerungen in sozialen Medien belangt werden kann, auch wenn seit Jahren in vielen Ländern bereits entsprechende Urteile verhängt werden.

Das mag in manchen anderen Ländern grundsätzlich auch so sein, dass sich die Menschen der Folgen nicht bewusst sind. Das Beispiel Pakistan zeigt aber, dass die verhängten Strafen andernorts entschieden verheerender ausfallen können. Im konkreten Fall hat ein pakistanischer Mann – Angehöriger der schiitischen Minderheit – sich abfällig über den Propheten Mohammed und dessen Frauen geäußert.

Damit hat er zum einen gegen ein Anti-Blasphemie-Gesetz verstoßen, zum anderen aber auch gegen ein Anti-Terror-Gesetz, weil er durch seine Äußerungen dazu beigetragen habe, den Hass im Land zu schüren. Sein „Vergehen“ wird nun mit der schlimmsten möglichen Strafe – der Todesstrafe – geahndet.

Möglich wird diese harte Strafe explizit durch die Kombination beider Vergehen, also den Verstoß gegen beide oben genannten Gesetze. Die Äußerungen, die dem dreißigjährigen Mann zum Verhängnis wurden, fielen in einem Wortgefecht auf Facebook. Erst später stellte sich heraus, dass sein Kontrahent in diesem Streit ein Mitarbeiter der Anti-Terror-Behörde des Landes war.

In Pakistan wird die Todesstrafe wegen vieler Vergehen verhängt, allein 2016 wurden laut Amnesty International dort 87 Menschen hingerichtet. Dazu gehören der Drogenhandel, Vergewaltigungen oder Mord, aber eben auch Blasphemie. Und gegen letzteres geht man von Seiten der Regierung nun eben auch immer öfter und gezielter online vor, hat dazu auch Twitter und Facebook um Mithilfe gebeten.

Wie heise.de im März berichtete, gehe das Innenministerium in dem größtenteils muslimischen Land bereits gezielt gegen blasphemische Inhalte vor und sorgt dafür, dass entsprechende Seiten und Foren direkt aus dem Netz verschwinden. Jetzt hat es – bisheriger negativer Höhepunkt der Entwicklung – eben einen Mann wegen seiner Äußerungen auf Facebook erwischt.

Bislang ist noch kein Mensch in Pakistan tatsächlich wegen Blasphemie hingerichtet worden, obwohl die Todesstrafe, die seit 2014 wieder für dieses Vergehen eingeführt wurde, schon des öfteren verhängt wurde. Für den Mann, der jetzt wegen seiner Äußerungen auf Facebook mit dieser Strafe belegt wurde, dürfte das wohl nur ein sehr schwacher Trost sein.

Quelle: The Guardian via heise.de