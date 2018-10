Palms Mini-Handy: Alles nur Geldmacherei oder tatsächlich sinnvoll?

Ein Smartphone fürs Smartphone… Ehm, was? Ja, richtig gehört. Die Firma Palm, die vor allen Dingen für ihre PDAs (Personal Digital Assistant) bekannt geworden sind, brüsten sich mit einem vermeintlich neuen Trend. Ihr Comeback ist ein Handy, das mit einem 3,3 Zoll großen Display wohl eher als Mini-Smartphone gehandelt wird. Werfen wir einen kurzen Blick auf die technischen Daten, die das Gerät eher in der unteren Mittelklasse einordnen:

Es hat eine Größe von 96,6 mal 50,6 Millimeter und ein 7,4 Millimeter dickes Gehäuse aus Aluminium und Glas. Darunter verbirgt sich Qualcomms Octa-Core-SoC Snapdragon 435, der über ein X8 LTE-Modem verfügt und eine Adreno 505 als GPU mit an Bord hat. Dem Mini-Handy stehen 3 GB RAM und 32 GB interner Speicher zur Verfügung. Das HD-Display bietet eine Pixeldichte von 445 ppi und das Gerät kann sogar zwei Kameras vorweisen.

Auf dem Rücken trägt es eine 12 MP Kamera mit LED-Blitzlicht und auf der Vorderseite gibt es eine 8 MP Linse für Selfies und sonstigen Schnickschnack. Bluetooth 4.2 und WLAN 802.11n, GPS und diverse Sensoren sind außerdem vorhanden. Der fest verbaute Akku bietet eine Kapazität von 800 mAh, sodass er bei normaler Nutzung einen Tag durchhalten soll – im Stand-by sind es sogar drei Tage. Als Betriebssystem kommt Android 8.1 zum Einsatz und es unterstützt den Google Assistant. Entsperrt wird das Gerät mit einer Gesichtserkennung – einen physischen Home-Button oder einen Fingerabdrucksensor gibt es nicht.

Das Palm Gerät soll, ausgehend von diesen technischen Spezifikationen, auch eher als zweites Smartphone neben einem richtigen Handy dienen. Es synchronisiert sich mit dem anderen Gerät auch wenn man dieses gerade nicht dabei hat. Das funktioniert sowohl mit Android- als auch iPhone-Geräten.

Palms Verkaufsmotto lautet: “Sie verpassen nie etwas, selbst wenn Ihr Smartphone zuhause ist.” Die Idee ist also ähnlich der, hinter einer Smartwatch. Zwar sehe ich den Vorteil dieses Wearable eher darin, dass es am Arm und somit immer im Blickfeld getragen wird, doch das Unternehmen ist der Meinung, dass ein Mini-Smartphone noch mehr Vorteile bietet. Zum Beispiel die integrierten Kameras oder auch eine vollwertige Bildschirmtastatur für Messaging-Apps.

Tippen gestaltet sich auf einer Smartwatch eher schwierig, das wissen wir. Meiner Meinung nach, geht es aber genau darum. Die Smartwatch bietet weniger Möglichkeiten als ein Handy. Sie dient lediglich als Benachrichtigungs- oder Fitnessgerät. Die Nachrichten kriege ich zwar trotzdem, doch ich habe nicht sofort den Drang mich damit zu beschäftigen. Und wenn es mal wirklich wichtig ist, kann ich die Antwort immer noch per Spracheingabe verfassen.

Das Gerät, das Palm hier vorstellt, ist einfach nur ein Handy in klein und mit schlechterer Ausstattung. Es bietet kein Smartwatch-Gefühl, denn plötzlich kann ich auch auf meinem zweiten Mini-Handy auf Nachrichten antworten. Wann brauche ich dann noch mein großes Haupt-Smartphone? Und in welchen Situationen greife ich lieber zum Kleinen? So ganz, will diese Idee eines Zweitbegleiters nicht in meinen Kopf gehen. Übrigens kostet der ganze Spaß auch noch 350 Dollar und ist erstmal nur in den USA verfügbar.

Was meint ihr? Wann, wie und wo bietet das Mini-Handy von Palm Anwendungsvorteile gegenüber dem großen Smartphone?

via: zdnet