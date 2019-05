Panikverkäufe von Huawei-Handys: Die Folgen des Handelskrieges

Immer mehr Leute haben Angst vor den Folgen des Handelskrieges zwischen USA und China. Das sieht man vor allem an Huawei, die dabei in die Schussbahn gekommen sind. Es kam in der letzten Woche in vielen Ländern regelrecht zu Panikverkäufen von Huawei-Modellen und das Interesse an den Smartphones sinkt immer weiter.