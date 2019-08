Paris: Parken von E-Rollern auf Gehwegen wird untersagt

Ja ja – diese E-Scooter nerven tierisch und im Grunde braucht die eh niemand. Das lese ich leider viel zu häufig in diesen Tagen und diese Art der Kritik war eigentlich auch zu erwarten. Nicht, weil sie berechtigt wäre, sondern weil Neues einfach generell gerne kritisiert und als unnötig angesehen wird.

Dementsprechend schrieb ich schon vor einer Weile einen Kommentar mit der These, dass der E-Scooter sich auf dem Weg zum Feindbild befindet. Einige Wochen später fühlte ich mich dazu genötigt, einen weiteren Kommentar zum Thema zu schreiben, weil es mich ärgert, dass eine eigentlich so spannende und fortschrittliche Technologie von vielen Nutzern in ein schlechtes Licht getaucht wird.

Ich spreche in dem Beitrag an, dass viel zu viele E-Scooter-Fahrer die Leihgeräte an Orten fahren, an denen sie nicht fahren dürfen, sie mit mehreren Personen bewegen und unter Alkoholeinfluss. Das muss alles nicht sein, ebenso wenig das achtlose in-den-Weg-Feuern der Roller, wenn man sie nicht mehr braucht. Selbst hier in Dortmund habe ich schon Roller gesehen, die mitten auf dem Gehweg abgestellt oder abgelegt wurden. Auf diese Weise werden sie nicht nur zu einem Ärgernis, sondern für viele Menschen sogar zu gefährlichen Stolperfallen.

In Paris, wo die Dinger schon viel länger im Einsatz sind, ist die Lage noch deutlich dramatischer. Dort sind nämlich geschätzte 15.000 E-Scooter auf den Straßen und ihr könnt euch ausrechnen, wie es gerade an den Hot Spots aussieht. Die Bürgermeisterin Anne Hidalgo hat bereits im letzten Monat erste Maßnahmen angekündigt: Das Fahren auf Bürgersteigen ist unter Strafe gestellt worden — satte 135 Euro werden fällig, wenn man dort mit einem Roller erwischt wird.

Jetzt legt sie nach und untersagt den E-Scooter-Fahrern auch das Abstellen der kleinen Flitzer auf dem Gehweg. Hierfür ist eine Strafe von 35 Euro angedacht. Damit die Karren nicht mehr achtlos in den Weg gestellt werden, möchte man in Paris entsprechende Parkzonen schaffen. Wie die Stadt mitteilte, sollen noch bis zum Jahresende 2.500 dieser Parkzonen geschaffen werden. Auch hier lohnt sich für uns Deutsche also wieder der Blick ins Ausland, um auf diese Weise Fehler vermeiden zu können, die hierzulande noch lange nicht so häufig auftreten wie eben zum Beispiel in Paris.

Grundsätzlich gibt es auch eine Regelung, die da besagt, dass diese Roller ebenso abgestellt werden müssen, wie es bei Fahrrädern vorgeschrieben ist: Es muss sichergestellt sein, dass andere Verkehrsteilnehmer nicht behindert werden und die öffentliche Sicherheit und Ordnung gewahrt bleibt. Mag sein, dass diese Regelung nicht ausreichend ist und zumindest für E-Scooter eine andere Lösung her muss — zum Beispiel durch das Schaffen entsprechender Parkbereiche.

via Spiegel Online