PassivDom: Autonomes, mobiles Eigenheim aus dem 3D-Drucker

Der Traum vom eigenen Haus ist mit dem „PassivDom“ zum Greifen nahe. Es ist ein mobiles autonomes 3D-gedrucktes Eigenheim, dass es in drei verschiedenen kostengünstigen Varianten zu kaufen gibt. Aber nicht nur das, denn es ist gleichzeitig extrem umweltfreundlich und ein smart Home. Entwickelt wurde das Gebäude vom gleichnamigen ukrainischen Startup, die mit dem PassivDom so etwas wie das Heim der Zukunft erschaffen wollen.

Die benötigte Energie gewinnt das aus 3D-gedruckten Teilen zusammengesetzte Haus über Solarmodule – die überschüssige Energie wird für den späteren Gebrauch in Batterien gespeichert. Noch dazu geht kaum Wärme verloren, da die Fenster extrem isoliert sind. Die Bauweise verspricht, dass man nur ein Zwanzigstel der Energie eines normalen Gebäudes benötigt. Die Wände bestehen aus 3D-gedruckter Kohlefaser sowie Glasfaser und das ganze Haus ist zu 100 Prozent recycelbar.

PassivDom is the world’s first mobile and transportable house with Passive House parameters. Due to the use of advanced materials and unique developments by our engineers, PassivDom has the highest thermal performance among residential buildings. The walls of PassivDom are as warm as brick. Thermal characteristics are high enough to use 20 times less energy than an ordinary building.