Patent zeigt AirPod-Case mit Ladefunktion für andere Apple-Geräte

Fans des Kult-Herstellers aus Cupertino mögen den neusten Zubehör-Streich des Unternehmens ja abfeiern, im Endeffekt sind es aber nicht mehr als teure Wegwerfartikel. Die Rede ist hier natürlich von Apples AirPods. Wer für solch ein unfassbar schlechtes Design – was im Übrigen auch Funktionalität umfasst – wirklich so viel Geld in die Hand nimmt, der ist meiner Meinung nach nur ein Schoßhund, der dem „Innovator“ der Branche hinterherdackelt. Aber genug davon, denn wir haben uns hier auf Mobilegeeks schon einige Male mit den AirPods befasst. Heute geht es um was anderes, nämlich um die Verpackung des Produkts.

Wie ihr vielleicht wisst, werden die kabellosen Kopfhörer über ihre eigene kleine Tasche aufgeladen. Wird diese gerade mal nicht gebraucht, nimmt sie im Prinzip nur Platz weg. Das hat wohl auch Apple erkannt, denn vor kurzem wurde ein Patent ausgegraben, das zeigt, wie die Verpackung noch anders genutzt werden könnte. Wie ihr auf dem Bild erkennen könnt, wäre ein drahtloses Ladegerät für andere Apple-Geräte denkbar.

Damit ist vor allem die Apple Watch gemeint, denn sie verwendet bereits ein magnetbasiertes drahtloses Ladesystem. Gerüchte zufolge soll auch die nächste Generation des iPhone mit einer eingebauten Wireless-Ladefunktion kommen. Ob an den Gerüchten was dran ist, ist schwer zu sagen – es wäre aber ein sinnvoller Schachzug. Die Spezifikationen zu dem Patent beschreiben eine ganze Reihe von Apple-Geräten, darunter auch ein „holographic projection system“, das stark nach Tim Cooks AR-Fantasien klingt.

Ein weiteres Patent zeigt, dass Apple die zweite Generation des AirPod-Case anscheinend wasserdicht machen möchte. Das wäre sicherlich auch ein nettes Feature, obwohl die Ladefunktion natürlich sehr stark hervorsticht.

Obwohl ich nicht von den AirPods begeistert bin, muss ich sagen, dass Apple mit dem Case-Patent nochmal die Kurve kriegen könnte. Wie immer muss man aber bedenken, dass es sich hier um noch kein fertiges Produkt handelt und das Patent noch kein Garant für die Marktreife ist.

via: mashable