Patentanmeldung: Arbeitet Samsung an faltbaren AR-Brillen?

Während einige Augmented bzw. Mixed Realiy-Headsets – wie Microsofts HoloLens und Magic Leap One – eine vollständige Kopfhalterung beinhalten, befasst sich Samsung in seinem Patent mit einer stinknormalen Brillenform. In der Vergangenheit hat man solche smarten Brillen schon in Gestalt von zahlreichen Bluetooth-Audiobrillen von Oakley, Bose und anderen gesehen. Der Hauptunterschied zwischen der Audiobrille und dem Design von Samsung ist ein kleines quadratisches Display, das vor mindestens einem Auge des Nutzers erscheint.

Wie bei fortschrittlicheren AR-Headsets beschreibt Samsung hier einen Projektor, der ein transluzentes Bild anzeigt. Durch Prisma-Physik erscheint das Bild im Sichtfeld des Trägers und die Projektion wird dabei so gebogen, dass sie 3D-Tiefe vermittelt. Dieses AR-Feature schaltet sich automatisch an, wenn die Brille aufgeklappt und aufgesetzt wird. Ebenso deaktiviert sie sich wieder, wenn die Brillenbügel geschlossen werden, was Energie spart.

Um sicherzustellen, dass sich das Gerät nicht versehentlich abschaltet, wenn der Benutzer den Kopf falsch dreht, will das Unternehmen magnetische Sensoren verwenden. Somit sollen die Bügel ausgeklappt bleiben, bis der Nutzer die Brille tatsächlich zusammenfaltet.

Obwohl die Patentanmeldung die Display-Technologie ziemlich klar darstellt, möchte sich Samsung offenbar nicht so recht an die Brillenform binden. Es würde nämlich auch die Möglichkeit bestehen, dass die Brillendisplays jeweils Prozessoren – eigenständige ARM-Chips oder abhängige Prozessoren – enthalten könnten. Dann wäre die Brille natürlich größer und würde sich dann nicht mehr so gut für den Alltag eignen. Diese Art von Flexibilität ist bei Patentanmeldungen ziemlich üblich und lässt die Tür so weit wie möglich offen, um zu verhindern, dass andere die gleiche Idee in einem ähnlichen, aber nicht genau identischen Gerät verwenden.

Während das Patent von Samsung nicht unbedingt bedeutet, dass das Unternehmen jemals eine AR-Brille herausbringen wird, ist die Tatsache, dass man sich damit beschäftigt, sehr vielversprechend. Die Patentanmeldung wurde zwar erst vor wenigen Tagen veröffentlicht, doch die Anmeldung war schon zu Anfang des Jahres. Andere Unternehmen, insbesondere Nreal und Apple, arbeiten ebenfalls an faltbarer AR-Hardware, die schließlich mit dem Angebot von Samsung konkurrieren könnte.

via: venturebeat