Es war lange Jahre ein leidiges Thema und auch heute noch müssen wir immer mal wieder dieses Themenfeld beackern: Patentstreitigkeiten. Gerade die Patent-Fights zwischen Apple und Samsung sollten allen noch im Hinterkopf sein. Auch die Hersteller im Android-Lager sind sich da nicht immer ganz grün und haben selbstverständlich ein Auge drauf, ob da eigene Patente von Mitbewerbern verletzt werden.

Google möchte jetzt für mehr Frieden sorgen und dafür, dass es wieder mehr darum geht, wie man Technologien nutzt – und nicht, wie man sie bei der Konkurrenz verhindert. Dazu hat man die Initiative PAX ins Leben gerufen, wie man jetzt auf dem Google-Blog verkündet:

Under PAX, members grant each other royalty-free patent licenses covering Android and Google Applications on qualified devices. This community-driven clearinghouse, developed together with our Android partners, ensures that innovation and consumer choice—not patent threats—will continue to be key drivers of our Android ecosystem. PAX is free to join and open to anyone.