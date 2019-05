Musk beteiligte sich in einem öffentlichen Streit über die Rettung einer thailändischen Jungen-Fußballmannschaft, die letzten Sommer in einer Höhle gefangen war. Musk war verärgert, dass der professionelle Höhlentaucher seinen Plan, die Fußballmannschaft über ein spezielles U-Boot zu retten, als “PR-Stunt” abgetan hatte. Laut diesem, hatte das U-Boot “absolut keine Chance zu funktionieren”.

“Ich habe diesen britischen Auswanderer, der in Thailand lebt, zu keinem Zeitpunkt gesehen, als wir in den Höhlen waren”, schrieb Musk in einer jetzt entfernten Tweet-Serie. Danach kam: “Weißt du was, mach dir nicht die Mühe, das Video zu zeigen. Wir werden einen der Mini-U-Boote bis zu Höhle 5 bekommen – ohne Probleme. Tut mir leid, Pädo Typ, du hast wirklich danach gefragt.” Dieser Tweet existiert nun nicht mehr und Musk entschuldigte sich später für seine Worte. Er meinte, er hatte sie in einem Anflug von Wut geschrieben.

Der CEO von Tesla reichte Ende letzten Jahres einen Antrag auf Abweisung der Klage ein. Musk behauptete, dass, weil er die Beleidigung auf Twitter, einer “Social-Networking-Website, die für ihre Schimpfwörter und Übertreibungen berüchtigt ist”, veröffentlicht habe, seine Bemerkungen eindeutig “keine ernst gemeinte Beleidigung” war. Rechthaberische Beleidigungen und Übertreibungen verstoßen übrigens nicht gegen das Diffamierungsgesetz.

Der US-Bezirksrichter Stephen V. Wilson wies den Antrag von Musk im Gerichtsbeschluss zurück. Der Richter kritisiert vor allem das weitere Verhalten des CEOs und schreibt: