Für den New Yorker Künstler Adam Harvey ist die Privatsphäre ein sehr wichtiges Thema. Deswegen hat er der Massenüberwachung durch automatisierte Aufnahmen von Menschen den Kampf angesagt. Gemeint ist damit jegliche Software zur Gesichtserkennung, die mit der Zeit immer besser werden. Futuristen sind der Meinung, dass Staaten bis 2050 jeden ihrer Bürger rund um die Uhr überwachen können, und zwar nur aufgrund solch technischer Fortschritte. Ganz schön beängstigend und genau das versucht Adam Harvey mit aller Kraft zu verhindern.

Im Dezember 2016 stellt Harvey dafür auf dem 33. Chaos Communication Congress des Chaos Computer Clubs in Berlin seine Idee vor. Er nennt es HyperFace, ein spezielles Muster für das er untersucht hat auf welche Merkmale gängige Algorithmen bei der Gesichtserkennung achten. Daraus ist das Muster entstanden, dass solche Software verwirren soll.

Wir Menschen würden in dem Muster wahrscheinlich eine häufig wiederholte Kinderzeichnung sehen. „Punkt, Punkt, Komma, Strich, fertig ist das Mondgesicht“. So oder so ähnlich muss die Idee dahinter ausgesehen haben. Aber Spaß beiseite, denn der Algorithmus kann mit den Punkten und Strichen tatsächlich nichts anfangen und erkennt in dem Muster bis zu 1000 unterschiedliche Gesichter.

Harvey will mit dem speziellen Muster dafür sorgen, dass die Kameras quasi den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen. Die Tatsache, dass der Computer dahinter zwar in der Lage ist riesige Datenmengen auszuwerten, oft aber nur wenige Pixel eines Bildes analysiert werden, macht er sich zu Nutze. Damit werden Speicherplatz sowie Rechenleistung gespart. In dem Bemühen doch noch jemanden in dem Gesichtsdschungel auf dem Muster zu erkennen, verbrät der Computer aber ganz schön viel Rechenleistung. Zu viel, um eine Massenüberwachung einfach und billig zu gestalten.

Schon seine früheren Projekte waren der Verhinderung von Gesichtserkennung gewidmet. Er hat Frisuren und Make-up entwickelt, die Kameras den Blick auf den Menschen darunter versperren sollen. Auch Silber beschichtete Kleidung hat er entworfen, um unter den Infrarotaugen einer Wärmebildkamera nicht weiter aufzufallen.

Für Harvey ist HyperFace nur eine Machbarkeitsstudie. In Zukunft will er Kleidung mit dem Muster herausbringen, man könnte damit aber auch Häuserwände gestalten, um so den Blick vom eigentlichen Menschen abzulenken. Ganz schön schlau!

via: technologyreview