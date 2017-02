Philips Hue für Apple Watch: Es werde Licht!

Kleines Update …

Dank dem neuesten Update der Philips „Hue“-App, kann man mit dieser nun auch seine Heimbeleuchtung mit der „Apple Watch“ steuern. Dies geschieht sprichwörtlich mit dem Wisch eines Fingers. Denn so wechselt man zwischen den verschiedenen Beleuchtungsszenarien. Auch kann man sich – bei aktivierter Geofencing-Funktion auf dem „iPhone“ – sich auf der Uhr über den Schaltzustand der Lampen zu Hause informieren lassen, wenn man unterwegs ist.

Lesenswert: Philips Hue und Amazon Fire TV – Ambilight How To

Lesenswert: Philips Hue Go – Die Farblampe ohne Kabel

… mit großer Wirkung.

An für sich eigentlich nur ein kleines Update. Für Benutzer des „Hue“-Systems aber eine große Hilfe. Denn bisher musste man immer sein „iPhone“ oder „iPad“ suchen, um mal eben kurz die Lampen ein-/ausschalten zu können oder deren Farbe zu ändern. Alternativ blieb den Besitzern des Lichtschalters „hue tap“ nur übrig zu selbigen zu laufen, um dies zu erledigen. In beiden Fällen kommt keine große Freude auf, wenn man gerade gemütlich auf der Couch liegt und sich einen Film anschaut. Im Gegensatz zu den genannten iDevices hat man aber die „Apple Watch“ immer dabei – sofern man sie nicht gerade zum Laden ebenfalls abgelegt hat. Alles in allem also ein kleines Update mit großer Wirkung.

Quelle: Smart Light & Living