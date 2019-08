Signify ist der weltweit führende Anbieter von Beleuchtung sowohl für Geschäftskunden als auch für Privathaushalte. Zudem ist man auch führend bei Beleuchtungslösungen für das Internet of Things. Philips Hue ist im Smart-Home-Bereich schon lange ein echtes Schwergewicht und mit den neuen Bluetooth-tauglichen Lampen macht das Unternehmen den Einstieg nochmal deutlich einfacher.

Die vor kurzem bereits in den USA veröffentlichten Philips-Hue-Bluetooth-Produkte sind ab sofort auch in Deutschland verfügbar, wie Signify in seiner aktuellen Pressemitteilung erklärt. Dadurch, dass Signify hier auf eine Bluetooth-Verbindung setzt, kann auf die Hue-Bridge verzichtet werden. Gerade, wenn man noch nicht besonders fit ist in dem Thema, kann man auf diese Weise mal vorsichtig ins Hue- bzw. ins Smart-Home-Universum reinschnuppern, ohne ein komplettes, kostspieliges System ins Haus zu holen.

Um die perfekte Raumatmosphäre zu schaffen, erfordert es nicht mehr als eine Philips Hue Bluetooth Lampe einzudrehen und eine App für Einrichtung und Steuerung zu installieren.

Ab sofort sind Philips Hue E27- und GU10-Lampen mit Bluetooth in Deutschland zu haben, preislich geht es bereits bei knapp 20 Euro los. Hier alle Modelle im Überblick:

Philips Hue White (UVP 19,99 Euro)

Philips Hue White Ambiance (UVP 29,95 Euro)

Philips Hue White & Color Ambiance (UVP 59,95 Euro)

Ihr habt also keinen Stress mit einer eventuellen Verkabelung, sondern koppelt die Lampe einfach per Bluetooth mit der App und könnt so problemlos das Licht dimmen.

Wer will, kann erst einmal mit einer einzelnen Lampe beginnen oder alternativ mehrere dieser Bluetooth-Lampen miteinander verbinden. Da der Zigbee-Standard ebenfalls unterstützt wird, könnt ihr euer System zu jeder Zeit nahtlos mit der Hue Bridge aufrüsten bzw. die Bluetooth-Lampen in ein bestehendes Hue-Lichtsystem mit Bridge einbinden. Hier die Funktionen der App im Überblick:

Die Beleuchtung ein- und ausschalten sowie nach den persönlichen Wünschen dimmen oder heller stellen

Aus Millionen von Farben und verschiedensten Weißtönen wählen, um einer Wand die gewünschte Farbe zu verleihen

Mittels voreingestellter Szenen die passende Stimmung erzeugen oder die Beleuchtung an die Tagesroutine anpassen

Die Beleuchtung flexibel steuern, auch mit mehreren Benutzern gleichzeitig

Wer mag, kann die “Philips Hue Bluetooth”-Lampen auch per Sprachbefehl steuern. Die Lampen lassen sich direkt mit Alexa verbinden, wenn ein kompatibles Amazon Echo vorhanden ist (Amazon Echo Dot 3. Gen., Echo Plus und Echo Show 2. Gen., weitere Geräte folgen im Herbst). Kompatibilität und nahtlose Einrichtung über Bluetooth mit Google Home und Google Nest Geräten wird ebenfalls schon bald verfügbar sein. Bis dahin müsst ihr euch mit der Hue Bridge und dem Google Assistant behelfen.

Wie oben bereits erwähnt, sind die neuen Lampen durch die Bluetooth-Funktionalität besonders für diejenigen geeignet, die mal vorsichtig einen ersten Zeh ins Smart-Light-Becken tauchen wollen. Die volle Funktionalität wie mittels Bridge genießt ihr hierbei nicht, zum Beispiel könnt ihr die Lampen natürlich nur dann steuern, wenn ihr direkt in der Nähe seid, während ihr per Bridge euer Smart Home auch aus der Ferne beleuchten könnt. Davon abgesehen aber eine spannende und sinnvolle Erweiterung des Hue-Portfolios.