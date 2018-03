Pizza Hut: Diese Sneakers bestellen euch Pizza und pausieren euren Film

Wenn es ums Essen geht, gibt es auf diesem Blog nur einen Experten: Mich! Das gilt auch dann, wenn es um Fast-Food-Ketten geht, die mit anderen Produkten als von ihnen gewohnt unsere Aufmerksamkeit erregen. Als Beispiel seien euch da die Chicken-Wings-Drohne oder das Smartphone von Kentucky Fried Chicken genannt, das Happy Meal-VR-Cardboard von Mc Donald’s oder auch Burger Kings Erklärung der Netzneutralität mithilfe eines Whoppers.

Jetzt kann ich diesem Kuriositätenkabinett noch eine weitere Fast-Food-Kette hinzufügen, nämlich Pizza Hut. Die 70 Jahre alte Pizza-Kette mit fast 17.000 Restaurants weltweit liefert uns nämlich jetzt ein ganz spezielles Wearable — in Form eines smarten Sneakers, der über ganz besondere Zusatzfunktionen verfügt.

Pizza Hut ist in den USA Sponsor des „NCAA March Madness“ der National Collegiate Athletic Association und der Final Four — die nationale College-Meisterschaft im Basketball. Wie im Vorjahr bringt man aus diesem Anlass und als Marketing-Gag auch dieses Jahr wieder spezielle Sneakers heraus, die Pie Top II.

Was kann der Sportschuh, was andere Schuhe nicht können? Er hat in seinen Laschen jeweils einen Button installiert. Drückt ihr den Button in der Zunge des rechten Schuhs, könnt ihr automatisch Pizza bestellen! Genauer gesagt, ihr schickt in Kombination mit der Pie Tops-App via Bluetooth eine Bestellung raus und bekommt dann Pizzen des Tages-Deals („two topping medium pizzas for $5.99each when you order two or more“) nach Hause geschickt.

Damit ihr beim Spiel auch nichts verpasst, wenn der Pizza-Mensch bei euch anklingelt, hat Pizza Hut im linken Schuh ebenfalls einen Button installiert. Drückt ihr den, pausiert euer Fernseher, damit euch auch bloß keine Sekunde entgeht. Die Technik erklärt Pizza Hut nicht explizit, aber bei The Verge geht man davon aus, dass sich im linken Schuh ein Infrarot-Blaster befindet, der bei vielen kompatiblen Receivern die Pause-Taste ansteuern kann.

Die Teile konnte man im letzten Jahr — da noch ohne Pause-Button — lediglich gewinnen. Dieses Jahr gibt es auch die Möglichkeit, sie zu gewinnen, zusätzlich kann eine kleine Auflage aber auch bei www.hbx.com erworben werden. Preise nennt Pizza Hut nicht, aber es gibt lediglich 50 Paare, die angeboten werden und zwar in der Woche ab dem 19. März.

Ihr bekommt die Sneakers in zwei Farben: Pizza-Hut-Rot und Weizen! Dazu hat man sich wie im Vorjahr die Dienste des Designers Dominic Chambrone ‚The Shoe Surgeon‘ gesichert. In der Pressemitteilung verrät das Unternehmen weitere köstliche Details der neuen Sneakers:

„In addition to the new color scheme and ordering/pause capabilities built into the tongue, the shoes have plenty of unique features, including“:

Extreme marinara splash

Cheese grater mesh

Branded Pizza Hut lace tags

Extra „cheese pull“ laces

Branded inner soles

Mixed material upper – patent, suede, nubuck and gum

Wenn ihr mich fragt, ist das natürlich ein ziemlich schräger, abgedrehter Marketing-Quatsch, aber auch genau als so etwas solltet ihr die ganze Geschichte auch betrachten. Sneakers-Sammler (Ich denke da an Menschen wie Willy von Dressed Like Machines) können einem solchen Schuh sicher was abgewinnen. Ich persönlich denke aber eher darüber nach, wie oft ich versehentlich eine zweite Rutsche Pizza bestellen würde, weil ich zu dämlich bin mir zu merken, an welchem Latschen die Pause-Taste ist. Außerdem überlege ich, ob man bei Pizza Hut eventuell schon an der Pizza arbeitet, die mir Schuhe liefert, wenn ich auf die Salami drücke oder so.

Also — Fazit: Witzige Idee, die sowohl ein bisschen Buzz für Pizza Hut als auch die College-Basketball-Spiele der NCAA generiert und sonst niemandem schadet. Die ganz große Wearable-Sensation ist es aber selbstverständlich nicht.

via Futurezone.at