Plakatwand-Leak: Da ist das nächste faltbare Handy!

Nachdem Samsung in dieser Woche ihr Galaxy Fold präsentiert hat, zieht Huawei wohl auf dem Mobile World Congress nach. Doch die Überraschung wurde von einer riesigen Plakatwand versaut, denn eine auf der Veranstaltung gezeigte Werbungtafel, die vom Twitter-Nutzer @gimme2pm entdeckt wurde, zeigt ein noch nicht veröffentlichtes faltbares Handy mit dem Namen Huawei Mate X. Bis jetzt hat sich Huawei noch nicht zu diesem Leak geäußert, sodass wir nicht hundertprozentig wissen, ob an der Geschichte was Wahres dran ist. Das Ganze sieht aber doch sehr echt aus.

Auch ohne die Plakatwand, die Huawei’s Pläne offenbart, wurde auf dem MWC 2019 ein faltbares Smartphone des Unternehmens erwartet. Gerüchte über das Gerät kursierten bereits seit Anfang des Jahres und Huawei ließ schon im vergangenen Oktober durchblicken, dass man im Jahr 2019 ein faltbares Gerät auf den Markt bringen möchte. Bei einem Treffen mit Investoren im letzten Monat bestätigte der Huawei CEO Richard Yu außerdem die Pläne des Unternehmens, das Gerät zum Mobile World Congress vorzustellen.

“Wir freuen uns darauf, Sie im Februar in Barcelona zu sehen, wo wir das weltweit erste 5G-Smartphone mit klappbarem Bildschirm vorstellen werden.” Richard Yu, Huawei CEO

So wie es aussieht, werden faltbare Bildschirme der nächste große Trend sein, dem Handyhersteller hinterherjagen. Auch Unternehmen wie LG und Xiaomi experimentieren mit einem solchen Design herum. Der Hersteller Royole hat sie jedoch alle überholt: Ihr faltbares Handy stellte das Unternehmen bereits auf der CES 2019 vor, obwohl es doch mehr Schwächen aufweist, als das es wirklich erschwinglich sein könnte.

Ich bin vor allen Dingen auf den Preis des Huawei Mate X gespannt. Samsung hat ja mit ihrem Galaxy Fold die Messlatte in diesem Berich ganz schön hoch gelegt, sodass man hier fast von einem Luxus-Smartphone sprechen muss. Mal abgesehen davon, dass ich denke, dass die faltbare Geschichte eh nur eine sehr kleine Zielgruppe anspricht, bin ich gespannt, was Huawei bei ihrem Gerät besser macht.

