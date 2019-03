Plant Amazon die Eröffnung einer zweiten Supermarktkette in den USA?

Amazon hat in den USA erst vor kurzem die Supermarktkette Whole Foods übernommen und damit zeigt das Unternehmen ganz deutlich eine neue Richtung an. Die Kette hatte das Unternehmen im Juni 2017 aufgekauft. Man will offensichtlich eine zweite Ladenkette abseits vom digitalen Leben stationieren. Die Waren sollen, verglichen mit den vorherigen Produkten bei Whole Foods, preiswerter sein.

Dabei sollen die von Amazon geleiteten Geschäfte unabhängig von denen von Whole Foods betrieben werden. Der erste Laden soll Ende 2019 in Los Angeles eröffnet werden, danach sollen auch Supermärkte in San Francisco, Chicago und Seattle folgen. Whole Foods bietet hauptsächlich Bio-Lebensmittel im Sortiment an, die einen entsprechenden Preis haben. Mit Amazon im Boot sollen jetzt auch Gesundheits- und Schönheitsprodukte angeboten werden.

Laut einem Bericht bei dem Wall Street Journal überlegt das Unternehmen, ob man auch regionale Ketten aufkaufen und in das Angebot integrieren soll. Somit würde Amazon seine Machtherrschaft weiter ausbauen. Dem Bericht zufolge soll die Fläche der Läden auch kleiner als bei typischen Supermärkten in den USA sein, 3250 Quadratmeter anstatt 5.500 Quadratmetern.

Amazon betreibt in den USA ja schon seine Go-Geschäfte, in denen Kunden und die Ware per Kamera erfasst werden. Es gibt dort keine Kassen, sodass man mit den Produkten einfach rausspazieren kann und nach dem Verlassen des Ladens bekommt man den Einkauf über die App in Rechnung gestellt. Hier muss natürlich eine Kreditkarte hinterlegt sein.

Dieses Prinzip, von kassenlosen Märkten, will Amazon bis 2021 in bis zu 3.000 Supermärkte anwenden – auch bei uns in Deutschland. Wie die neuen Entwicklungen bezüglich einer zweiten Ladenkette die bereits bestehenden Amazon-Go-Märkte beeinflussen wird, bleibt abzuwarten. Einen Kommentar von Amazon selbst, gibt es zu dem Thema noch nicht.

via: golem