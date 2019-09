Plastik zu Wasser: Wissenschaftler entdecken neue Bakterien

Die hohe Verschmutzung der Ozeane ist ein großes Problem, mit dem wir uns aktuell auseinander setzen müssen. Nach jüngsten Untersuchungen ist es wahrscheinlich, dass wir im Jahr 2050 mehr Plastik als Fische in den Meeren finden werden. Das ist eine sehr beunruhigende Vorstellung und deshalb gibt es auch viele Menschen, die an Lösungen für dieses Problem arbeiten – einige davon sind ziemlich einfallsreich.

Die jüngste Forschung umfasst ein Bakterium, das von den Studenten Jeanny Yao und Miranda Wang entwickelt wurde, die an diesem Projekt seit ihrer Schulzeit arbeiten. Sie haben bereits Patente für ihre Forschung und eine Finanzierung von 400 Tausend Dollar bewilligt bekommen, um mit der Entwicklung des Produkts zu beginnen.

Ihre Untersuchung fußt auf winzigen Bakterien, die in der Lage sind, Kunststoff in CO2 und Wasser umzuwandeln. Die Technologie wird auf zwei Arten genutzt: Zur Reinigung der Strände und auch zur Herstellung von Rohstoffen für Kleidung. Wenn die Bakterien zum Einsatz kommen, lösen sie den Kunststoff zuerst in Enzyme auf und katalysieren sie, wodurch der Kunststoff formbar wird. Diese Komponenten werden in einer Biodigesterstation platziert, wo sie sich zersetzen, wie Reste von Lebensmitteln. Ein Durchgang läuft in nur 24 Stunden und dabei wird der Kunststoff zu Wasser verwandelt, was wirklich vielversprechend klingt.

Leider wird keine Menge des Plastiks angegeben, sodass man nun nicht weiß, wie viel Kunststoff innerhalb der angegebenen Zeit zersetzt werden kann. Die beiden jungen Forscher haben für ihre Innovation bereits 5 Preise gewonnen – unter anderem sind sie die jüngsten, die den Wissenschaftspreis Perlman bekommen haben.

“Es ist praktisch unmöglich, die Menschen dazu zu bringen, auf die Verwendung von Kunststoff zu verzichten, wir brauchen Technologien, um das Material zu zersetzen und alles wird biologisch abbaubar.” Miranda Wang, Wissenschaftlerin an dem Projekt

via: physics-astronomy