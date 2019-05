Pocket Sky: Wearable mit blauem Licht zur Leistungssteigerung

Auf Kickstarter ist eine neue interessante Kampagne an den Start gegangen. Jeder hat bestimmt schon mal davon gehört, dass blaues Licht am Abend schlecht für den Schlaf ist. Deshalb haben Handys mittlerweile einen Nachtmodus, der das blaue Licht des Bildschirms rausfiltert und in einer wärmeren Farbe darstellt. Blaues Licht macht demzufolge wach und bei der NBA nutzen die Spieler sogar farbiges Licht, um bei Auswärtsspielen in einer anderen Zeitzone ihr volles Potential abrufen zu können.