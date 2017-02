Pokémon Go: Fettes Update bringt mehr als 80 neue Monster

Wer heute an der frischen Luft war oder zumindest hin und wieder einen Blick nach draußen geworfen hat, wird es bemerkt haben: Der Frühling hat schon mal sanft angeklopft und macht Lust auf Sonne, Angrillen, das erste Eis – und ja, vielleicht auch wieder auf das Zocken von Pokémon Go. Niantic kündigt nämlich heute an, dass es bereits in den nächsten Tagen ein fettes Update des Spiels geben wird.

Dieses Update bringt u.a. einen Berg neue Monster mit sich. Dabei soll es sich um über 80 Pokémon der zweiten Generation handeln, die aus „Pokémon Gold“ und „Pokémon Silber“ stammen und nun auf die Pokémon Go-Spieler losgelassen werden.

Über 80 neue Kreaturen sind schon mal eine stolze Ansage, aber Niantic kündigt für das Update direkt auch neue Features mit an. So wird es an den Pokéstops zwei neue Arten von Beeren einzusammeln geben, die ihr an die Monster verfüttern könnt: Nanabbeeren sorgen dafür, dass die Bewegungen eines Pokémon langsamer werden, so dass es sich leichter fangen lässt. Die Sananabeere hingegen verdoppelt die Menge an Bonbons, die ihr nach einem erfolgreichen Fangversuch erhaltet.

Beim Versuch, ein Pokémon zu fangen, werdet ihr nicht nur feststellen können, dass die Viecher auf eure Fangversuche auf eine „neue Art und Weise“ reagieren, sondern auch, dass es ein Item-Karussell gibt, aus dem ihr direkt Pokébälle und Beeren auswählen könnt. Darüber hinaus wird sich auch bei der Pokémon-Entwicklung etwas tun:

Es gibt nun mehr Möglichkeiten als jemals zuvor, eure Pokémon in Pokémon GO zu entwickeln. Einige Pokémon, die ursprünglich in der Kanto-Region entdeckt wurden, können bald entwickelt werden—zu Pokémon, die die Johto-Region bevölkern! Haltet bei PokéStops Ausschau nach neuen Entwicklungsitems, die ihr benötigt, um einige Pokémon zu entwickeln.

Zu guter letzt wird es auch noch neue Avatare und einen Berg neuer Klamotten geben, so dass ihr euren Avatar künftig viel individueller gestalten könnt. Mag nicht das wichtigste neue Feature sein, aber „nice to have“ ist es allemal.

Für dieses Jahr stehen laut Niantic noch massig weitere Verbesserungen an – nachdem man beim Launch im letzten Jahr erst mal lange damit zu tun hatte, das Spiel stabil zu gestalten für jedermann, kann man sich nun ausgiebiger um neue Funktionen kümmern. Mal sehen, ob das die Nerds noch einen zweiten Sommer dazu bringt, die Couch gegen frische Luft einzutauschen und auf virtuelle Monsterjagd zu gehen.

Quelle: Niantic via Caschys Blog