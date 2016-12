Pokémon Go: Jede Menge Goodies zu den Feiertagen

Weihnachtsfieber und Pokémon Go-Fieber müssen sich nicht ausschließen. Gerade an den Feiertagen hat der ein oder andere vielleicht sogar eher mal die Zeit, einen Zug durch die Gemeinde zu wagen und auf Monsterjagd zu gehen. Das könnte sich wirklich lohnen für euch, denn Niantic gibt bekannt, dass man nach dem jüngsten Update noch ein paar Goodies für alle Spieler bereithält – sogar über die Festtage hinaus, bis zum Anfang Januar.

Höhere Wahrscheinlichkeiten, Pokémon wie Togepi zu finden, Einmal-Brut-Maschinen (vom 25. Dezember bis zum 03. Januar) und 60 Minuten pro Lockmodul statt 30 Minuten (30. Dezember bis 08. Januar) – es lohnt sich also schon, in den nächsten Tagen zu zocken. Hier die Pressemitteilung im vollen Wortlaut:

Lasst euch nicht die höhere Wahrscheinlichkeit entgehen, Togepi (und weitere Pokémon) schlüpfen zu lassen! Ab dem Morgen des 25. Dezembers 2016 bis zum Nachmittag des 3. Januars 2017 (PST / Pacific Standard Time) wird euch an den PokéStops an jedem Tag nach eurem ersten Drehen an der Fotoscheibe eine Einmal-Ei-Brutmaschine überlassen. Wenn ihr in diesem Zeitraum PokéStops besucht, habt ihr eine höhere Wahrscheinlichkeit, Eier zu finden, um Togepi, Pichu und viele weitere kürzlich entdeckte Pokémon auszubrüten, die ursprünglich in der Johto-Region gefunden wurden. Insbesondere Pikachu, das eine Feiertagsmütze trägt, wird noch ein wenig länger bleiben! Ihr werdet diese limitierte Pikachu-Edition im Aktionszeitraum mit höherer Wahrscheinlichkeit finden.

Darüber hinaus werdet ihr ab dem Nachmittag des 30. Dezembers 2016 bis zum Nachmittag des 8. Januars 2017 (PST / Pacific Standard Time) den ersten Partner-Pokémon, die ursprünglich in der Kanto-Region entdeckt wurden, sowie deren Entwicklungen eher begegnen. Dies bedeutet, dass ihr mit höherer Wahrscheinlichkeit Bisasam, Bisaknosp, Bisaflor, Glumanda, Glutexo und Glurak sowie Schiggy, Schillok und Turtok fangen werdet! Damit eure Wahrscheinlichkeit steigt, einem dieser Pokémon zu begegnen, werden die Lockmodule statt 30 Minuten 60 Minuten anhalten.