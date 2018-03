Mit dem Polestar 1 hat das elektrische Tochterunternehmen von Volvo beim Genfer Autosalon ein wunderschönes Coupé gezeigt. Pünktlich zum Start der Bestellphase gab man nun bekannt, dass man das Fahrzeug nicht in nur sechs, sondern in insgesamt zwölf bis achtzehn Ländern anbieten werde. Zudem sollen nun doch weitaus mehr als die ursprünglich 500 geplanten Hybrid-Fahrzeuge pro Jahr gebaut werden.

Viele Interessenten haben nach Angaben des Unternehmens seit Oktober 2017 bereits ihr Interesse bekundet und können nun gegen eine Anzahlung bzw. Kaution von 2500 Euro das Fahrzeug reservieren. Vom bisherigen Erfolg scheinen die Schweden ein wenig überrascht gewesen zu sein. Statt in China, Deutschland, den Niederlanden, Norwegen, Schweden und den USA werde man den Polestar 1 nun in weitaus mehr Ländern anbieten und von Beginn an höhere Produktionszahlen planen.

Gebaut wird der Polestar 1 im chinesischen Chengdu, als Basis des Fahrzeugs dient ein Volvo S90. Über diese Grundlage hinaus wurden eine Reihe von Komponenten neu entwickelt, um z.B. das aus den Batterien resultierende Gesamtgewicht zu kompensieren.

Angetrieben wird der Polestar 1 von einem Zweiliter-Vierzylinder mit 382 PS und zwei zusätzlichen Elektromotoren mit insgesamt 218 PS. Im Zusammenspiel beider Antriebstechnologien soll die Gesamtleistung somit bei circa 600 PS liegen. Beim Drehmoment dürften Auto-Enthusiasten feuchte Hände bekommen, satte 1000 Nm stellt der Polestar 1 bereit.

Bei der reinelektrischen Reichweite sind vom Polestar 1 wie bei vielen Hybriden keine Wunder zu erwarten, mit rund 150 Kilometern (NEDC) fällt sie aber auch nicht allzu niedrig aus. Klar wird in diesem Punkt, dass sich der Wagen vor allem an Käufer richtet, die in ihre Entscheidung für ein Elektroauto vor allem einbeziehen, dass der Antrieb eben die entsprechende Leistung und Beschleunigung bieten kann. Auf die tatsächlich zurücklegbare Distanz im Elektromodus kommt es eher weniger an.

Der Preis für den Polestar 1 soll bei rund 150.000 Euro liegen, genaueres ist noch nicht bekannt. Denkbar ist weiterhin, dass man das Fahrzeug gegen eine monatliche Pauschale mieten, versichern und warten kann.

via polestar.com