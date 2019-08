Polizei in NRW: Mit künstlicher Intelligenz gegen Kinderpornographie

Es sind gruselige Zahlen:

Etwa 1900 Verfahren sind Stand Mitte Juni in NRW wegen Verdachts auf Kindesmissbrauch oder Kinderpornografie anhängig

Zwölf Prozent davon befinden sich lediglich in der Auswertung

557 Durchsuchungsbeschlüsse warten auf Vollstreckung

Gesamte Datenmenge dieses Kriminalitätskomplexes: 3 Petabyte

Im Darknet ist Kinderpornografie eine der kriminellen Säulen neben Drogen und Waffen. Allein die oben aufgelisteten Daten für Nordrhein-Westfalen lassen einen schockiert die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Das gilt sowohl für die schiere Menge an Delikten und Daten, über die wir hier sprechen, als auch für das hinkende Verhältnis zwischen den Straftaten und den Ermittlern, die sich darum kümmern können.

Auch bei dieser Arbeit muss man wieder zwei Punkte berücksichtigen: Einmal das Arbeitsaufkommen, welches anfällt und von den zuständigen Personen nicht bewältigt werden kann. Die NRW-Stabsstelle gegen Kinderpornografie gibt an, dass ein Ermittler pro Stunde etwa 500 Bilder sichten kann. Weiter wissen wir, dass es bei round about 40.000 Polizisten in NRW lediglich 104 Experten gibt, die sich dieses Feldes der Kriminalität annehmen.

Der zweite Punkt: Was macht es seelisch mit den Ermittlern, sich viele Tausend Fotos dieser Art ansehen zu müssen? Auch in dieser Hinsicht sind die zuständigen Personen überfordert und können jede Unterstützung gebrauchen. Die naht jetzt und zwar ausgehend von einem Forschungsprojekt, welches zusammen mit Microsoft auf den Weg gebracht wird.

Mit Microsoft gegen Kinderpornografie

Justizminister Peter Biesenbach (CDU) erklärte heute in Düsseldorf, dass Nordrhein-Westfalen in einer “Forschungskooperation mit Wissenschaft und Wirtschaft” bundesweit technisches und juristisches Neuland betreten würde. Er stellte heraus, dass der Umgang mit kinderpornografischem Datenmaterial bekanntermaßen sehr weitgehenden rechtlichen Einschränkungen unterliegt.

Die Anwendung von Techniken künstlicher Intelligenz auf Basis von Cloud Computing und neuronalen Netzen war daher bislang unmöglich. NRW-Justizminister Peter Biesenbach, (CDU)

Jetzt habe man aber einen gangbaren Lösungsweg gefunden bei der Zusammenarbeit zwischen Cybercrime-Experten der Justiz, Wissenschaftlern und eben dem Redmonder Konzern Microsoft. Dank Künstlicher Intelligenz soll den Ermittlern das Leben deutlich einfacher gemacht werden, indem nämlich das vorliegende Material automatisch durchforstet wird. Gesichter sowohl von Tätern als auch Opfern sollen auf diese Weise erkannt werden als auch bereits bekannte Akteure von noch nicht bekannten unterschieden werden.

Alle 47 Kreispolizeibehörden sollen ihr Personal in diesem besonders unschönen Bereich der Kriminalität verdoppeln und bis Ende 2020 technisch in der Lage sein, ihre Daten zum Auswerten und Filtern ans LKA zu überspielen. Manpower ist ein Ansatz, um der unfassbar großen Datenflut Herr zu werden, der Einsatz von Technologien wie eben die KI-gestützte Auswertung ein anderer. Nur in dieser Kombination scheint es möglich zu sein, dieses Problem zu beherrschen, weshalb dieser Vorstoß der Landesregierung in NRW absolut zu begrüßen ist.

via heise.de

Artikelbild: congerdesign auf Pixabay