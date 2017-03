“Ist es ein Vogel? Ist es ein Flugzeug? Nein, es ist Supergrobi!” Gut, das stimmt nicht. Vielmehr stellt Airbus auf dem diesjährigen Genfer Autosalon ein selbstfahrendes Auto vor, das sich in eine Drohne verwandeln kann. Das ultrafuturistische Hybrid-Fahr-und-Fluggerät namens “Pop Up” ist selbstverständlich nur eine Studie und soll zeigen, wohin sich unser öffentlicher “Straßenverkehr” in den kommenden Jahrzehnten entwickeln könnte.

Bereits im letzten Sommer hatte Airbus angekündigt, dass man die Möglichkeiten in diesem Bereich ernsthaft erforscht und z.B. Pläne für fliegende Taxen in den Schubladen der Entwicklungsabteilung liegen habe.

Pop Up soll ganz praktisch betrachtet erst einmal dazu beitragen, Staus in den stetig wachsenden Ballungszentren zu vermeiden. Das modular konstruierte Gefährt besteht aus insgesamt drei Hauptelementen, die miteinander kombiniert den jeweiligen Einsatzzweck bestimmen. Der Untersatz besitzt Räder für den Betrieb als Auto, darauf sitzt eine ablösbare Passagierzelle für die Insassen. Besonders beeindruckend ist die überdimensionierte Drohne mit vier riesigen Rotoren, mit der die Fahrgastzelle inklusive Passagieren in die Lüfte abheben soll.

Abgesehen von rechtlich noch lange nicht geklärten Herausforderungen wirft das Konzept selbstverständlich Fragen auf. In den bisher zur Verfügung gestellten Informationen bleibt z.B. das fahrbare Untergestell dort zurück, wo die Drohne mit den Fahrgästen abhebt. Dementsprechend müsste das Gefährt dann selbstständig an einen vordefinierten Ort zurückfahren, oder Städte müssten eine Infrastruktur mit kleinen Landeplätzen schaffen.

Im “normalen” Fahrmodus setzt Airbus auf einen Elektroantrieb mit einer Reichweite von rund 130 Kilometern. Die Fahrgastzelle soll so konzipiert sein, dass sie auch auf entsprechend vorbereiteten Zügen abgeladen und mit diesen weitertransportiert werden kann. Airbus geht davon aus, dass man erste Live-tests mit einem solchen Hybriden in rund 10 Jahren “fahren” könnte.

via airbus-xo.com