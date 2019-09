Pornhub: DAS ist wirklich der dreckigste Porno der Welt

Wenn jemand im Netz nach einschlägigen NSFW-Videos fahndet, wird er vermutlich früher oder später auch über Pornhub stolpern. Dort findet sich so ziemlich alles, was den Porno-Freund anerkennend mit der Zunge schnalzen lässt, aber das müssen wir hier vermutlich nicht weiter erklärend ausführen.

Hin und wieder lässt Pornhub durch besondere Aktionen aufhorchen. Nein, damit meine ich nicht, dass man dort an bestimmten Feiertagen kostenlos das Premium-Material schauen darf, ihr Halunken! Ein Beispiel: Gerade in den letzten Tagen machte wieder eine News über Pornhub die Runde, die allerdings schon ein paar Jahre alt ist. Das Porno-Video-Portal verkündete seinerzeit eine Aktion, bei der über einen begrenzten Zeitraum versprochen wurde, dass für 100 angeschaute Videos jeweils ein Baum gepflanzt würde. Auf der “Pornhub cares”-Seite bekommt ihr einen Überblick über diese verschiedenen Ideen.

Jetzt macht das Portal wieder auf sich aufmerksam durch eine Aktion, die dem Planeten zugute kommen soll. Mit “Dirtiest Porn ever“(keine Angst, der Link ist safe) will Pornhub jetzt auf den Plastikmüll in den Meeren hinweisen und gleichzeitig auch was dagegen unternehmen. Auf der Seite heißt es:

Der Massenkonsum von Einweg-Kunststoffen ist so weit verbreitet, dass wir oft nicht mehr erkennen, wie viel davon an unseren Stränden und in unseren Ozeanen ankommt. Um zu helfen, schauen Sie sich bitte das gesamte unzensierte Video oben mit dem Outdoor-Porno-Power-Paar LeoLulu an, und für jeden View spenden wir an Ocean Polymers, um ihre Bemühungen zur Reinigung von Meeresabfällen zu unterstützen.

Zu der Aktion gibt es ein YouTube-Video, welches natürlich entschärft ist. Okay, es gab ein YouTube-Video, denn für Google war der Clip anscheinend immer noch zu scharf. Sei es drum: Über die Kampagnen-Seite kommt man zu dem unzensierten, elf-minütigen Video, bei dem ihr ein Amateur-Pärchen zu sehen bekommt, welches es an einem durch Plastik verschmutzten Strand treibt. F***ing For Future, quasi.

Die Idee dahinter ist klar: Pornhub spielt mit der doppelten Bedeutung der Begriffe “Dirt” bzw. “Schmutz” und will darauf hinweisen, dass selbst eine eigentlich so schöne Sache wie Sex deutlich weniger Spaß macht, wenn man sich mit seinem dicken Hintern in Plastikmüll wälzt. Jedes Mal, wenn dieses Video komplett bis zum Ende geschaut wird, so verspricht Pornhub, wird an die Organisation Ocean Polymers gespendet. Allerdings erklärt man uns nicht, wie hoch diese Spende jeweils ausfällt. Was die Organisation mit dem Geld unternimmt, seht ihr in diesem Video:

Ich kann jetzt nicht sagen, wie seriös das Unternehmen ist, aber angeblich will man bereits 1,3 Millionen britische Pfund Kapital zur Verfügung haben. Um das im Video gezeigte Schiff tatsächlich ins Wasser zu bekommen, benötigt Ocean Polymers nun weitere 700 000 Britische Pfund. Die dazugehörige Crowdfunding-Kampagne läuft vorsichtig gesagt schleppend, daher freut sich die Organisation natürlich darüber, dass Pornhub jetzt als prominenter Fürsprecher in Erscheinung tritt.

Ein klein wenig skeptisch bin ich immer, wenn ausgerechnet ein solches Portal als Retter in der Not auftritt. Immerhin reden wir über eine Seite, auf der wir unzählige Fälle von Video-Piraterie und vermutlich auch Revenge-Porn zu sehen bekommen und welche dazu beiträgt, dass dort ein Frauenbild propagiert wird, welches zu recht nicht dem Bild entspricht, das die moderne Gesellschaft propagiert und lebt.

Sollte die Nummer aber funktionieren und Ocean Polymers dazu befähigen, die ein oder andere Tonne von mittlerweile über 100 Millionen (!) Tonnen Plastikmüll aus dem Meer zu fischen, kräht hinterher vermutlich kein Hahn mehr danach, wie die Kohle aufgebracht wurde. Keine Ahnung, was ihr jetzt macht — ich gehe mal kurz den Planeten retten.

via LADbible