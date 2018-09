Porsche – künftig keine Diesel-Modelle mehr

Damit ist Porsche der erste deutsche Autobauer, der keine Dieselautos mehr anbieten möchte. “Von Porsche wird es künftig keinen Diesel mehr geben”, sagte der Vorstandschef des Stuttgarter Sportwagenbauers, Oliver Blume, der Bild am Sonntag. Nachdem es bisher keine Widersprüche gegen diese Meldung gab, erscheint die Aussage, trotz der Quelle, glaubhaft. Der Konzern will sich in Zukunft auf andere Antriebsarten konzentrieren, spricht dabei aber absichtlich nicht nur von Elektroautos. “Das sind emotionale, leistungsstarke Benziner, Hybride und ab 2019 werden es auch reine Elektrofahrzeuge sein.”

Porsche hat nie selbst Dieselmotoren entwickelt und produziert, so Blume. “Dennoch hat das Image von Porsche gelitten. Die Dieselkrise hat uns viel Ärger bereitet.”. Damit geht der Konzernchef überraschend wenig auf Umweltaspekte ein, die durchaus marketingwirksamer wären, sondern spricht ausschließlich von harten Zahlen und Fakten. Während es bereits erste Fahrverbote gibt, fürchten viele Autohersteller – und letztlich Noch-Fahrzeugbesitzer viel mehr – weitergehende Konsequenzen. Die Industrie selbst kam zwar bisher beinahe glimpflich davon, dennoch lassen sich sinkende Absatzzahlen bemerken. Am Ende entscheidet dann doch der nicht ganz uninformierte Kunde mit seiner Geldbörse. Und gerade den gut betuchten Porsche-Kunden möchte man ernst nehmen.

Schon seit einiger Zeit bietet der Sportwagenbauer keine Diesel-Motorisierung mehr an, bisher war aber unklar, ob das auch in Zukunft so bleiben wird. Offenbar ist dieser Fall jetzt entschieden. Die Volkswagentochter möchte sich stärker auf Hybrid- und Elektromotoren ausrichten. Dennoch steht Fahrspaß im Vordergrund. “Für uns ist schon wichtig, dass sich Motoren sportlich fahren lassen”, so Blume. Dem nicht genug, betont er weiter: “Porsche wird in Zukunft noch mehr Porsche sein als in der Vergangenheit. Stark auf Leistung und Effizienz getrimmt. Der Diesel zielt auf andere Fahreigenschaften ab.”.

Was zwar eine Abkündigung für die Zukunft ist, soll sich nicht auf bereits verkaufte Modelle auswirken. Porsche möchte seine bisherigen Diesel-Kunden natürlich weiter betreuen. “Porsche verteufelt den Diesel nicht. Er ist und bleibt eine wichtige Antriebstechnologie.”. Dabei sieht der Konzern große Chancen in neuen Technologien. Bis 2022 sollen mehr als sechs Milliarden Euro in Forschung investiert werden, bis 2025 soll bereits jedes zweite Neufahrzeug einen Elektro-Antrieb besitzen.

Natürlich ist Porsche hier in einer glücklichen Position. Als Hersteller für Sportwagen spielte die Dieseltechnologie für den Konzern bisher eher eine untergeordneten Rolle. Erst durch SUVs wurde der Kraftstoff interessant. Damit wurde Porsche auch zum Ziel von Ermittlungen – und Konsequenzen – im Abgasskandal. So musste die Firma aus Zuffenhausen bereits Zehntausende Porsche Cayenne zurückrufen. Sie wurden mit Dieselmotoren von Audi ausgeliefert.

Während der Schritt natürlich generell zu begrüßen ist, wird er dennoch nichts ändern. Porsche-Fahrer sind maximal die oberen zehn Prozent der Gesellschaft – Kunden, die gerne auch mehr für gute Autos bezahlen. Gerade in diesem Segment gibt es einen starken Konkurrenten, der gut betuchte Käufer anscheinend begeistern kann: Tesla. Am Straßenbild werden beide Konzerne mit ihren Top-Klasse-Autos nachhaltig nichts ändern. Die Entscheidung von Porsche ist zwar ein guter Fingerzeig, mehr aber nicht. Sie wird kein Fahrverbot verhindern. Hier bedarf es leistbarer und alltagstauglicher Elektro-Autos oder Hybride am unteren Ende des Preisspanne.

Via Heise