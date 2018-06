Gestern wurde der Porsche Charging Service vorgestellt und zeigt, dass das Thema Elektromobilität auch für den Sportwagen-Hersteller von großer Bedeutung ist. In 2019 wird mit dem Porsche Taycan auch der erste rein elektrische Porsche neben den bereits heute erhältlichen Hybrid-Modellen auf unsere Straßen rollen.

Daher ist es nur logisch, dass Porsche jetzt schon einen Service für seine Kunden ausrollt, mit dem diese Ihre Hybrid-Fahrzeuge laden können. Der Clou dabei ist, dass man noch kein eigenes Ladenetz aufbaut, sondern für 2,50 € im Monat einen Service anbietet, mit dem man sich passende Ladestationen in der Umgebung anzeigen lassen kann und diese ohne separate Registrierung nutzen kann. Denn nichts ist nerviger als in einer Stadt mit seinem Elektro-Wagen zu stehen und diesen dann nicht laden zu können. Wie nervig das sein kann, durfte ich Anfang des Jahres in Köln am eigenen Leib erfahren.

TankE Ladestation Fail (Rheinenergie) Liebe RheinEnergie AG SO wird das nix mit der Elektromobilität 🔌🚫🔋🚗 Gepostet von Mobilegeeks Deutschland am Dienstag, 28. November 2017

Zur Ehrenrettung der Rheinenergie muss man aber dazu sagen, dass die Registrierung mittlerweile per App im Handy geht und sofort freigeschaltet wird. Nichtsdestotrotz ist es nervig, wenn man sich in jeder Stadt oder bei jeden Laden an der Autobahn bei einem neuen Anbieter registrieren muss. Genau hier setzt der Service von Porsche an.

Mit dem Porsche Charging Service bieten wir unseren Kunden eine zentrale digitale Plattform an, die den Ladevorgang vollumfänglich vereinfacht. Damit lässt sich das Laden noch komfortabler im Alltag integrieren. Detlev von Platen

Man kann den Porsche Charging Service entweder per App für sein Smartphone nutzen oder sich über das Porsche PCM Navigationssystem zu der nächsten verfügbaren Ladesäule leiten lassen.

Über die App sind Informationen zur Lage und Verfügbarkeit der Ladestationen sowie zum Preis eines Ladevorgangs in Echtzeit verfügbar. An der Ladesäule erfolgt die Identifikation entweder per QR-Code über die App oder per sogenannter „Porsche ID Card“, die die Nutzer kostenlos nach Anmeldung für den Service erhalten. In Deutschland kostet die Nutzung des Porsche Charging Service 2,50 € pro Monat. Hinzu kommen die Gebühren für die Ladevorgänge selbst, die abhängig vom Betreiber und der jeweils getankten Menge an Strom sind.

Die App gibt es für iOS und Android und was mir gut gefällt ist, dass der Service nicht nur auf Porsche-Fahrzeuge beschränkt ist, sondern jedem Besitzer eines Elektroautos offen steht. Zur Zeit ist der Service in Deutschland, in den Niederlanden, Österreich, der Schweiz, Belgien, Dänemark und Finnland verfügbar. Weitere Länder sollen zum Ende 2018 sukzessive weiter folgen.

Wichtig wird sein, dass Porsche möglichst viele Partner bekommt. Es gibt ja bereits verschiedene Verbundssysteme für Elektromobilität. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch hier für den Porsche Charging Service anmelden, bzw. weitere Informationen bekommen.