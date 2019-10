Hinter dem Begriff “Urban Air Mobility” steckt zumeist das zeitweise schon inflationär gehypte Flugtaxi. Wir berichten hier auf dem Blog oft über die Entwicklungen in diesem Bereich, oft aber auch mit der Kritik, dass diese fliegenden Taxi-Drohnen sicher nicht die Verkehrsprobleme am Boden der Großstädte lösen können.

Dennoch sind es aber viele Unternehmen, die sich mit dem Gedanken an ein fliegendes Taxi beschäftigen als sinnige Möglichkeit für Passagiere, beispielsweise beim Transfer vom Flughafen in die Innenstadt dem Verkehrschaos auf den Straßen zu entkommen. Mit Porsche und Boeing tun sich auf dem Weg zur Urban Air Mobility nun zwei Schwergewichte zusammen. Autoindustrie trifft auf Flugzeugindustrie und selbstverständlich erhoffen sich beide Konzerne davon Synergieeffekte. In der Pressemeldung heißt es:

Im Rahmen der Zusammenarbeit befasst sich ein internationales Team mit den verschiedenen Aspekten von Urban Air Mobility. Dazu gehört es, das Potenzial des Marktes für Premium-Produkte zu analysieren und mögliche Anwendungsbereiche zu ermitteln. Boeing, Porsche und Aurora Flight Sciences, eine Tochtergesellschaft von Boeing, entwickeln zudem ein Konzept für ein vollständig elektrisches Fluggerät, das senkrecht starten und landen kann. Ingenieure beider Unternehmen sowie der Porsche-Töchter Porsche Engineering Services GmbH und Studio F.A. Porsche arbeiten an der Umsetzung und dem Test des Prototyps.

Zunächst einmal geht es also darum, dass Porsche gemeinsam mit Boeing die Zukunft urbaner Fluggeräte auslotet: Wo steht man, wo geht die Reise hin und wie kann man partizipieren?

Danach allerdings will man sein gesammeltes und gebündeltes Wissen dann aber auch in ein eigenes Projekt gießen, sprich: Ein eigenes Flugtaxi entwickeln. Das wird dann dem Premium-Sektor angehören, was allein beim Namen “Porsche” eher Verpflichtung als Überraschung sein dürfte.

Boeing NeXt hat die Vision, dass man für die nächste Generation eines Mobilitäts-Ökosystems gewährleisten kann, dass autonome und von Piloten gesteuerte Fluggeräte sicher koexistieren können. Daher hofft Boeing darauf, dass man zusammen mit dem Premium-Autohersteller gemeinsam die richtigen Antworten bezüglich Technik, Design und Innovation erarbeiten kann.

Ein konkretes Zeitfenster oder eine Roadmap gibt es natürlich noch nicht, aber in der Pressemeldung verweist Porsche noch auf eine Studie von Porsche Consulting aus dem Jahr 2018: Dieser Studie zufolge soll sich “das Wachstum des Markts ab 2025 spürbar beschleunigen.” Weiter heißt es in der Studie, dass urbane Fluggeräte Personen weitaus schneller und effizienter befördern als herkömmliche Transportmittel, bei “vergleichsweise geringen Kosten und höherer Flexibilität.”

Persönlich sehe ich da sowohl technisch (Akku/Reichweite/Traglast) als auch regulatorisch von Behördenseite noch große Hürden, die genommen werden müssen. Außerdem glaube ich auch nicht wirklich, dass die Kosten tatsächlich im Vergleich so gering ausfallen werden. Letzteres wird Porsche aber vermutlich eh egal sein, wenn man das Premium-Segment anpeilt und damit auf eine zahlungskräftige Kundschaft schielt. Generell gehe ich eh davon aus, dass diese Flugtaxis, wenn sie an den Start gehen, eher eine kostspielige Möglichkeit für gut Betuchte darstellt, dem normalen Taxi-Stau zu entgehen und für den Durschnitts-Passagier weniger spannend sein wird.

Quelle: Porsche via heise.de