Neue Preview: Windows 10 Fall Creators Update mit vielen Neuerungen

Diese Woche stand ganz offensichtlich im Zeichen von Updates für Betriebssysteme. Denn neben Apples Neuerungen für iOS 11 hat auch Microsoft Features für das weltweit meistgenutzte Desktop-Betriebssystem vorgestellt: Windows 10.

Microsoft hat die neue Build-Version mit dem knackigen Namen “Windows 10 Insider Preview Build 16215 for PC” am #TacoHat Thursday bekannt gegeben und kosmetische, sowie funktionelle Änderungen für das Fall Creators Update angekündigt. Das erscheint bekanntermaßen im Herbst und wird unter anderem folgende Änderungen mitbringen.

Action Center

Das Notification Center von Windows 10 bekommt einen neuen Look und fasst jetzt Apps und Benachrichtigungen in eigenen Sektionen zusammen. Ebenfalls gibt es eigene Sparten für externe Devices wie Smartphones oder Tablets und insgesamt macht das ganze nun optisch, wie auch organisatorisch deutlich mehr her, als bisher. Der eine oder andere von euch, der ein Smartphone hat, wird sich nun wie zu Hause fühlen.

Webseiten in der Taskleiste

Die Funktion, die mittlerweile jeder Browser hat, kommt jetzt für die Taskleiste: das Anpinnen von Webseiten. Microsoft hat auf das Feedback seiner Nutzer gehört und holt das Feature vom Edge-Browser in die Taskleiste. Einrichten könnt ihr einen “Pin”, indem ihr eine Webseite aus dem Browser heraus an die Leiste schickt. Nun habt ihr ein Icon und könnt direkt auf eure Lieblingsseiten springen (Pro-Tip: Funktioniert natürlich am allerallerbesten mit www.mobilegeeks.de).

Microsoft Edge

Ich habe ihn selbst noch nie genutzt, aber Gerüchten zufolge ist der Edge-Browser ja gar nicht so schlecht. Und damit er noch mehr nicht schlecht wird, gibts jetzt einen Fullscreen-Modus, EPUB-Bücher und PDFs können jetzt markiert und mit Anmerkungen versehen werden. Und neue Tabs werden jetzt weicher und etwas schneller animiert.

Stylus-Unterstützung

Die wohl interessantesten Verbesserungen dürften die für den Stylus sein, denn schließlich richtet sich das Fall Creators Update auch an Menschen, die auf ihren Surface-Devices rumkritzeln möchten. Microsoft hat das Panel für handgeschriebene Texte überarbeitet und neue Gesten, bessere Bearbeitungsmöglichkeiten, Emojis und automatische Schrifterkennung hinzugefügt.

Handgeschriebenes wird jetzt automatisch in Druckbuchstaben umgewandelt, wie das beispielsweise auch bei Googles Jamboard passiert. Zudem soll es jetzt möglich sein, mit dem Stylus in Webseiten und Apps zu scrollen und falls euch dabei mal der Stift aus der Hand fliegt, hilft euch die neue “Find My Pen”-Funktion. Die zeigt euch auf einer Karte den letzten Ort an, an dem ihr mit dem Stylus geschrieben habt, damit ihr das gute Stück wiederfindet.

Darüber hinaus erhält die virtuelle Assistentin Cortana ein paar Erweiterungen, die Emoji-Leiste lässt sich jetzt per Hotkey öffnen und eine Reihe weiterer, kleine Verbesserungen kommen hinzu, die ihr euch im Detail in dem Blogpost von Microsoft ansehen könnt.

Falls ihr nicht bis zum Fall Creators Update warten könnt und auch vorab immer die Preview-Versionen auschecken wollt, folgt dieser Anleitung von Microsoft.