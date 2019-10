Nur für den Fall, dass euch jemand ein 5G-Smartphone aufschwatzen will: Lasst es ruhig erst mal bleiben. Zumindest, wenn das Handset euch nicht unabhängig von der 5G-Funktionalität voll überzeugt. Da man derzeit in Deutschland noch so gut wie nirgends tatsächlich im 5G-Netz unterwegs sein kann, bringt euch die Technologie aktuell eben noch nicht viel.

Unabhängig davon, dass es eh nicht der Smartphone-Markt ist, für den diese neue Technologie am spannendsten ist, können wir uns also darauf einstellen, dass es noch eine Weile dauern wird, bis die 5G-Smartphones weit verbreitet sein werden. Davon sind auch die Analysten von Canalys überzeugt.Dort geht man nämlich davon aus, dass erst im Jahr 2020 weltweit eine Menge von 180 Millionen ausgelieferten 5G-Phones weltweit erreicht wird.

Die DigiTimes berichtet aktuell, dass sich die chinesischen Smartphone-Hersteller der zweiten Reihe aktuell noch auf LTE-Smartphones konzentrieren und jetzt auch erst damit begonnen haben, 5G-taugliche Geräte zu entwerfen. Während bislang noch die wenigsten Hersteller 5G-Smartphones ins Rennen geschickt haben, dürfte diese nächste Hersteller-Generation im zweiten Quartal des nächsten Jahres loslegen und damit dafür sorgen, dass im Jahr 2020 immerhin schon ein Marktanteil von 13,2 Prozent der global ausgelieferten Devices im 5G-Netz funken. Das zumindest ist der Marktanteil, den ein Canalys-Analyst bei der Global Sources Mobile Electronics 2019 in Hong Kong öffentlich prognostizierte.

Verantwortlich für den erhöhten Absatz ist zum einen die erwähnte größere Verfügbarkeit von entsprechenden 5G-Smartphones, aber auch die dadurch bedingten günstigeren Preise, die zu erwarten sein werden. Bis sich diese Telefone aber weltweit durchsetzen, wird es noch einiges länger dauern. Beim selben Event prognostizierte man, dass es erstmals im Jahr 2023 der Fall sein wird, dass die 5G-Phones die mit LTE überflügeln.

Wenn ihr also derzeit überlegt, welches euer nächstes Device für die kommenden ein, zwei Jahre sein soll, müsst ihr noch nicht wirklich berücksichtigen, ob das Wunsch-Phone bereits 5G-tauglich ist. Sowohl die Auswahl ist noch nicht berühmt, zudem wird es noch dauern, bis euch hier das entsprechende Netz einigermaßen flächendeckend zur Verfügung steht.

Quelle: DigiTimes