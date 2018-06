„Project Rush“: Adobe führt plattformübergreifende Videosoftware ein

Ich bin ein großer Fan von plattformübergreifenden Produkten – ein Grund, weshalb ich beispielsweise keinen Mac oder kein iPhone nutze. Da fehlt mir einfach die Unabhängigkeit. Adobe scheint diese Meinung zu teilen und stellt mit ihrer neuen Anwendung „Project Rush“ ein Programm für alle Video-Creator vor. Dabei steht die Unabhängigkeit in Bezug auf unterschiedliche Betriebssysteme ganz oben auf der Feature-Liste.

Project Rush ist, wie der Name schon verraten könnte, für das schnelllebige Zeitalter des Online-Daseins konzipiert. Damit sind alle YouTuber, Influencer und noch so kleinen Produzenten von Bewegtbildern gemeint, die ihre Videos auf Onlineplattformen oder mit Freunden teilen möchten. Im aktuellen Blogeintrag von Adobe wird angeführt, dass sich die Entwickler durchaus bewusst sind, dass Social Media Plattformen heutzutage das A und O sind. Deshalb wollen sie die Video Creator mit Project Rush unterstützen und es ihnen so einfach wie möglich machen, ihre Inhalte für unterschiedliche Plattformen zu produzieren.

Die Videobearbeitungs-Software soll sowohl für den Windows Rechner, wie auch den Mac, das iPhone und später auch das Android Handy kommen. Damit öffnet Adobe abermals das heilige Tor einer Anwendung, die sogar für unterschiedliche Geräte konzipiert ist. Das gleiche hat man schon mit den hauseigenen Apps von Lightroom, Photoshop und Illustrator angeboten.

Sowohl die Benutzeroberfläche als auch der Funktionsumfang soll auf allen unterstützten Betriebssystem einheitlich sein – das Interface passt sich dann der jeweiligen Displaygröße an. Zu den Features gehören ganz normale Videobearbeitungsfunktionen wie das Trimmen von Videoschnippseln in vier Timeline-Spuren, das Hinzufügen von Filtern und Übergängen.

Audioparts können natürlich auch optimiert, Texte hinzugefügt oder Bewegungsvorlagen angewandt werden. Außerdem bietet Project Rush über Adobe Stock den Zugriff auf Motion Graphics-Vorlagen. Man nutzt darüber hinaus die Technologien aus Premiere Pro und Adobe Audition für die Tonbearbeitung, sodass die Tonqualität schnell und einfach verbessert werden kann.

Natürlich ist Project Rush an die Adobe Cloud gebunden – ohne läuft die ganze Unabhängigkeits-Geschichte nicht. Man munkelt zwar über eine Google Drive- und Dropbox-Unterstützung, jedoch hat Adobe dazu nichts verlauten lassen. Schön wäre es aber!

Zunächst wird Project Rush im Rahmen eines Beta-Einladungsprogramms an den Start gehen. Interessenten können sich dafür anmelden. Zur finalen Veröffentlichung gibt es bislang keine Angaben und auch das von Adobe ausgewählte Vertriebsmodell bleibt erstmal ein Geheimnis.

via: Adobe