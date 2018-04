Von Arbeitstiteln und Projektnamen muss man nicht immer zwangsläufig auf das finale Produkt schließen können. Wenn Amazon jedoch an einem Roboter arbeitet, der nach „Vesta“ benannt ist — im römischen Reich einst Göttin für Heim und Herd — dann können wir davon ausgehen, dass wir es hier tatsächlich mit einem Roboter zu tun haben, der für den Einsatz in unserem Haushalt gedacht ist, nicht etwa in der Industrie.

An genau diesem Projekt werkelt Amazon hinter verschlossenen Türen in seinem Lab126, berichten zumindest die Quellen von Bloomberg. In diesen Labors soll also der Heim-Roboter „Vesta“ unter der Regie von Gregg Zehr entstehen — genau dort, von wo aus auch die Echo-Geräte ihren Siegeszug um die Welt antraten, oder Jahre davor bereits der Kindle.

Schon lange ist Amazon auch im Hardware-Bereich eine Institution, auch wenn es gelegentlich mal daneben liegt, wie beim kolossal gefloppten Fire Phone vor einigen Jahren. Mit den Fire TV-Devices und danach dann der Echo-Reihe hat es sich Amazon längst in unseren vier Wänden bequem gemacht und in absehbarer Zeit könnte nun also ein Heim-Roboter dieses Portfolio abrunden.

Wie die mit dem Projekt vertrauten Quellen verraten, sollen diese Roboter bereits in diesem Jahr noch als Prototypen zuhause bei Amazon-Mitarbeitern zum Einsatz kommen, im nächsten Jahr wäre dann ein offizieller Verkaufsstart denkbar, sollte alles klappen. Amazon selbst bestätigt diese Pläne offiziell nicht, aber da Lab126 auf der Suche nach Personal aus dem Bereich der Robotik ist, klingt das alles zumindest nicht abwegig.

Was dieser Roboter dann schließlich zu leisten vermag, ist noch nicht bekannt, aber wir dürfen erwarten, dass er wie ein kleines autonomes Fahrzeug durch die Bude rasen wird. Entsprechende Software soll das ermöglichen, außerdem sind auch leistungsstarke Kameras an Bord. Vermutlich dürfen wir uns diesen Roboter am ehesten wie eine mobile Alexa vorstellen.

Wir können jetzt natürlich wieder eifrig spekulieren, was den Datenhunger von Amazon angeht, oder was so ein Roboter zu leisten vermag. Vermutlich wäre es aber sinniger, diese Infos erst mal sacken zu lassen und abzuwarten, bis es weitere Fakten zu „Vesta“ gibt. Was haltet ihr davon: Würdet ihr euch so einen Amazon Echo mit Rollen ins Haus holen?

Quelle: Bloomberg via WinFuture.de