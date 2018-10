“Projekt Jedi”: Mitarbeiter von Microsoft und Amazon protestieren

In einer meiner letzten News stellte ich mir die Frage: Hat Google vielleicht doch ein gutes Herz? Ihr damaliger Leitspruch “Don’t be evil”, ist zwar nicht mehr aktuell – gehandelt haben sie in jüngster Zeit trotzdem danach. Bei “Projekt Jedi” handelt es sich um ein Regierungsprojekt, in dem das Pentagon plant, große Datenmengen des US-Verteidigungsministeriums auf kommerziell betriebene Cloud-Systeme zu übertragen. Ein Milliardengeschäft – aus dem sich Google vor zwei Wochen verabschiedet hat, da es seinen Ethik-Regeln für die Herstellung von KI-Waffen widerspricht.

Der Auftrag wurde wie eine Stellenausschreibung gehandelt. Das US-Verteidigungsministerium will ein Unternehmen, dass als alleiniger Anbieter für ihre Cloud-Systeme fungiert. Beworben haben sich viele, doch Amazon, Oracle, Microsoft und IBM sollen die Spitzenreiter gewesen sein. Nun, eine Woche nach Bewerbungsfrist, erheben die Mitarbeiter von Microsoft und Amazon Einspruch gegen den Milliardendeal.

Auf dem US-Blog Medium sprachen sich die Angestellten beider Unternehmen anonym gegen eine Beteiligung an Militär– und Polizeiprojekten aus. Sie würden nicht an einem System mitwirken wollen, welches das US-Verteidigungsministerium zu einer größeren Bedrohung mache. Denn, genau das ist der Plan, wie der verantwortliche Jedi-Projektleiter John H. Gibson II verlauten ließ. Das Jedi-Projekt diene dazu, die “Tödlichkeit der Behörde” zu erhöhen, so seine Aussage.

Viele Microsoft-Mitarbeiter kritisieren nun ihr eigenes Unternehmen. Sie hätten ihre Arbeit dort in der Hoffnung aufgenommen, “jedem Menschen auf dem Planeten mehr Möglichkeiten zu geben”, nicht aber an ihrer Vernichtung mitzuwirken. Deshalb fordern die Mitarbeiter, dass Microsoft KI-Ethik-Regeln aufstellt und das Gebot zum Jedi-Projekt zurückzieht.

Amazons Mitarbeiter sehen das ganz ähnlich. 450 von ihnen haben bereits vor Wochen einen offenen Brief an den Amazon-Chef Jeff Bezos geschrieben. Sie baten einerseits um den Ausstieg aus dem Milliardendeal mit dem Pentagon, andererseits darum, die Gesichtserkennungssoftware Rekognition nicht weiter an Polizei- und Regierungsbehörden zu verkaufen. Dieses Programm würde die Massenüberwachung ermöglichen und somit Bürgerrechte verletzen, was sicherlich gegen die Werte von Amazon spricht.

Auf den Brief gab es bis heute keine Reaktion von Bezos. Er ist da eher anderer Meinung, denn auf dem kürzlich stattgefundenen Wired25-Festival, soll er, laut TheVerge gesagt haben, dass man als Geschäftsführer auch unpopuläre Entscheidungen treffen muss, wie beispielsweise die Zusammenarbeit mit dem Militär.

Ich finde es richtig und stark, dass sich die Mitarbeiter der beiden Unternehmen gegen die Entscheidung der hohen Tiere aussprechen. Bleibt nur zu hoffen, dass sie auch erhört werden.

