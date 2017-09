Projekt M2Olie: Roboter assistieren Ärzten im OP-Saal

Man hat es in Filmen und Büchern mit Sicherheit schon gesehen, aber so richtig vorstellen, kann man es sich nicht. Seit jeher werden kranke Menschen von Ärzten behandelt – dass sie von Robotern immer mehr unterstützt werden, wird die Medizin zukünftig umwalzen. Und es beginnt heute schon! Denn am Medizintechnik-Forschungscampus des Mannheimer Uniklinikums werden Roboter für medizinische Eingriffe getestet.

Hier arbeiten ein Röntgen-Roboter von Siemens und der Industrie-Roboter der Firma Kuka zusammen. Falls euch der Name Kuka bekannt vorkommt, liegt das daran, dass ein solcher Roboter auch als einer der ersten mechanischen Barkeeper arbeitet. Jedenfalls kann Ersterer der beiden mit Hilfe eines Erfassungsgeräts millimetergenau eine verdächtigen Gewebeveränderung im Körper eines Patienten erkennen, also beispielsweise eine Metastase.

Danach kommt der Kuka-Roboter zum Einsatz, der den Einführmechanismus für die Biopsie-Nadel punktgenau an der Stelle über der Metastase setzt. Durch die Nadel kann das Gewebe per Hitze, durch ein Zellgift oder durch radioaktive Substanzen behandelt werden. Das Abdrücken der Nadel übernimmt allerdings der Arzt. Durch den Roboter geschieht dieser Vorgang um einiges schneller, als wenn ein geübter Arzt Hand anlegt. In Zahlen bedeutet das: Ein Arzt benötigt pro Nadel 20 bis 40 Minuten, der Roboter hingegen nur fünf.

„Durch die Schnellpathologie entfällt für den Patienten das zermürbende Warten über Tage oder eine Woche. Unsere Vision geht sogar dahin, dass eine molekularbiologische Analyse des Gewebes durch Sensoren in der Nadelspitze noch innerhalb der Entnahmestelle erfolgt. Aber bis dahin dauert es noch“ Klinikdirektor Frederik Wenz

Bisher liegt in dem Operationssaal natürlich kein echter Patient – ein Kunststoff-Dummy muss als Versuchskaninchen herhalten. Das Roboter-Projekt, auch genannt M2Olie, wird über einen Zeitraum von 15 Jahren vom Bundesforschungsministerium mit jährlich zwei Millionen Euro finanziert. Hier wird der Grundstein für die Zukunft der Medizin gelegt. Das Projekt ist mittlerweile im vierten Jahr angekommen und sobald man das zehnte erreicht hat, soll der erste menschliche Patient unter der Mechanik liegen.

M2Olie findet in einem ganz bestimmten Rahmen statt. Das Projekt ist auf ein bestimmtes Krankheitsbild ausgerichtet, nämlich den Krebspatienten, der bereits einige wenige Metastasen ausgebildet hat. Dazu assistieren die Roboter den Ärzten nur, sie operieren nicht alleine am Menschen herum. In absehbarer Zeit wird man solch eine alleinagierende Maschine im OP-Saal nicht sehen. Denn, ihm fehlt es an Empfindung, Intuition und Gespür – so wie es nur ein Mensch kann.

Das eigentliche Hauptziel des Projektes ist allerdings nicht, coole Roboter in Kliniken einzusetzen. Viel mehr möchte man die Untersuchungen für Patienten vereinfachen und beschleunigen, um so die körperliche und psychische Belastung für den Patienten gering zu halten. Der Einsatz von Robotern ist da eher ein Mittel zum Zweck.

via: rnz