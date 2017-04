Projektionssystem von Disney projiziert Masken aufs Gesicht

Disney ist bekannt für ihre tollen Darstellungen, nicht nur im Film sondern auch bei Live-Auftritten im Disneyland. Tatsächlich gibt es hinter dem Hokuspokus für Kinder auch eine echte Forschungsabteilung namens Disney Research. Um nun auch die beliebten Darbietungen ins 21. Jahrhundert zu bringen, hat genau diese Abteilung ein neues Projektionssystem für Schauspieler vorgestellt. Bei Live-Auftritten wird ihnen unterschiedlichstes Make-Up aufs Gesicht projiziert.

Aufwendige Masken und echte Schminke sind somit nicht mehr nötig. Man könnte die neuartigen Geräte auch als „Make-Up Lampen“ bezeichnen, die zudem auch noch ziemlich intelligent sind. Sie strahlen die Akteure nämlich nicht nur an, sondern folgen auch kleinsten Bewegungen im Gesicht einer Person. Dies geschieht mit Hilfe von einer High-Speed-Kamera samt Infrarotlicht, die optisch sowie rechnerisch verschiedene Gesichtsausdrücke erkennt.

Die jeweilige Mimik wird durch die Technik bereits vorhergesagt, sodass die Masken schnell durchwechseln können. Das gewünschte Aussehen wird anhand der Zeit, Gesichtsposition und Ausdruck vorberechnet. Disney Research hat das System durch einen optimierten CPU- und GPU- Prototypen aufgewertet und so eine Latenzverstärkung erreicht. Denn tatsächlich ist eine Latenz zwischen Bilderstellung und Darstellung der Maske auf dem Gesicht eine große Herausforderung. Es bedeutet, dass der Live-Auftritt und Lichtbild nicht synchron ablaufen und das wäre ein kleines Desaster für Theaterbesucher.