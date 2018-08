Protest gegen Amerika: In der Türkei zerschießen Menschen ihr iPhone

Videos von Menschen aus der Türkei, die iPhones zerschmettern, zerschießen oder anzünden, sind in den letzten Tagen ziemlich viral gegangen. Doch nicht Apple ist das Problem oder überhaupt der Technikbereich. Tatsächlich geht es um den Disput zwischen der Türkei und der USA, oder besser gesagt: Die Türkei hat ein Problem mit Präsident Trump.

Ein wachsender Streit zwischen der türkischen und der amerikanischen Regierung über den inhaftierten amerikanischen Pastor Andrew Brunson begann bereits am 10. August. Da kündigte Trump die Verdoppelung der Einfuhrzölle für Stahl und Aluminium an – zusätzlich zu den Sanktionen gegen Mitglieder des Kabinetts von Erdogan.

Als Reaktion auf diese Nachricht rief Erdogan zu einem Boykott amerikanischer Produkte auf, wobei er insbesondere auf den Technologieriesen Apple hinwies. In einer Show im türkischen Fernsehen wurden nun etliche Videos gezeigt, die Menschen zeigen, die vor allem iPhones in einen Schrotthaufen verwandeln. Den ausführlichen Bericht zu der Rede von Erdogan findet ihr hier. Diese Aktionen sind nur die Folge des Erdogan Aufrufs.

Sosyal medyada ABD'yi protesto için tekbir eşliğinde balyozla iPhone parçalanan bir video paylaşıldı. "Bu reis için, bu Abdülhamit Gül için, bu Süleyman Soylu için" diyerek iPhone'ların parçalandığı videonun sonunda çalan başka bir iPhone zil sesi dikkat çekti. pic.twitter.com/CTcLaYsZfx — dokuz8HABER (@dokuz8haber) August 15, 2018

Another Turkish man smashing an iPhone pic.twitter.com/BRVDiD5Jvh — Mutlu Civiroglu (@mutludc) August 16, 2018

Ein Video zeigt einen Mann vor einer türkischen Flagge, der sich direkt an Trump wendet und fragt: „Wer glaubst du, wer du bist?“, bevor er einen Vorschlaghammer nimmt und auf fünf iPhones einprügelt. In einem anderen zerschießt ein Mann sein Apple Smartphone aus nächster Nähe und wieder andere rösten ihre iPhones wie Marshmallows über einem Feuer.



Shooting Iphone in Turkey as protest to US goods 🙂 pic.twitter.com/8fOoKtNxVP — Süleyman Cenkci (@scenkci) August 14, 2018

Gut, man muss dazu sagen, dass es hier um eine politische Auseinandersetzung geht. Einmal ist Andrew Brunson seit zwei Jahren in der Türkei inhaftiert, weil er mit einer kurdischen militanten Gruppe verbündet war, die Erdogan stürzen wollten. Die US-Regierung ist der Meinung, dass Brunson unschuldig ist und dass er aus politischen Gründen festgehalten wird. Ebenso fordert Erdogan, dass ein Geistlicher, der sich derzeit in Amerika im Exil befindet, an die Türkei ausgeliefert wird. Doch da spielt die USA wiederum nicht mit.

Auch, wenn das Zertrümmern von iPhones zwar ein virtueller Mittelfinger an Trump sein soll, so schaden sich diese Leute am Ende nur selbst. Denn wer zerschießt schon freiwillig sein mehrere hundert Euro teures Smartphone? Die Aktion macht aber auch deutlich, wie verärgert die Menschen sind und wie groß der Protest gegen die USA ist.

via: time