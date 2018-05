Pünktlich zur Fußball-WM: Samsung und DFB werden Partner

Hier im sowieso schon Fußball-verrückten Dortmund sind die Blicke heute aufs DFB-Museum gerichtet. Unser Bundestrainer Joachim Löw ist in der Stadt und hat hier seinen vorläufigen WM-Kader bekanntgegeben.

Der Grund, wieso wir uns aber heute des Themas „DFB“ annehmen, ist Samsung! Die Koreaner und der DFB haben sich nämlich auf eine enge Partnerschaft verständigt. Das bedeutet, dass Samsung ab sofort den Titel „Offizieller Technologie-Partner des Deutschen Fußball-Bundes“ trägt. Im Fokus stehen dabei sowohl die Nationalmannschaften der Herren und der Frauen, noch mehr möchte man sich aber um die Junioren-Auswahlen und die neue DFB-Akademie in Frankfurt am Main kümmern.

Samsungs begleitende Marketing-Kampagne „Go for bigger goals“ ist Teil des Konzepts, vor allem wollen die Koreaner aber natürlich ihr technologisches Know-How in diese Partnerschaft einbringen. In der PRessemeldung heißt es zur Kampagne:

Zentraler Anlaufpunkt wird pünktlich zur Weltmeisterschaft in Russland (14. Juni bis 15. Juli 2018) eine eigens entwickelte Plattform unter www.samsung.de/biggergoals sein. Hier können Millionen Fans aus aller Welt miterleben, wie das Team um Bundestrainer Joachim Löw getreu der Kampagnenidee für den bestmöglichen Erfolg gibt und sich selbst zu Höherem inspirieren lassen.

Für Samsung-Fans und Anhänger der Mannschaft wird hingegen vielleicht interessanter sein, dass es verschiedene Samsung-Produkte in einer limitierten DFB-Edition geben wird. In der Pressemitteilung wird aber auch verraten, dass die DFB-Akademie in Frankfurt von Samsungs Technologie-Skills profitieren soll: