Wenn in gut einer Woche der Mobile World Congress in Barcelona startet, werden viele Blicke wieder auf die großen Unternehmen wie Samsung gerichtet sein bzw. auf deren neue Produkte für 2018. Wir erwarten massig Neuvorstellungen und darunter natürlich bärenstarke Smartphones, fast alle namhaften Hersteller sind beim MWC vertreten.

Vergessen dürfen wir dabei nicht, dass es gerade Unternehmen wie Qualcomm sind, die durch ihre Innovationen dafür sorgen, dass die neu vorgestellten Smartphones so brillieren können. Unter der Haube werkeln sehr oft die Komponenten des Halbleiter-Giganten aus San Diego und so viel können wir schon vor dem MWC-Start verraten: Das wird sich auch im Jahr 2018 nicht ändern.

Bereits jetzt wurden wir von Qualcomm darüber informiert, was man sich für dieses Jahr vorgenommen hat und womit man beim MWC glänzen möchte. Dabei haben die Kalifornier ganz klar die 5G-Technologie im Blick, die uns ins Haus steht und das mobile Internet in Sachen Geschwindigkeit auf ein komplett neues Level hieven. „Im Blick haben“ ist dabei eigentlich eine Untertreibung, die Qualcomm nicht gerecht wird, denn das Unternehmen will hier nicht bloß mitmischen, sondern durchaus die Pace vorgeben.

Wie macht man das? Zum Beispiel mit einer Weltpremiere: Die nennt sich Snapdragon X24 und ist das allererste 2-Gigabit-LTE-Modem überhaupt. Das Modem beherbergt zudem den ersten Chip, der im neuen 7nm-FinFET-Verfahren gefertigt wird. Letzteres dürften wir wohl auch als Bestätigung der Gerüchte verstehen, die davon sprechen, dass man Samsung als Fertiger den Rücken zukehrt und wieder bei TSMC produzieren lässt.

Wie ihr auf dem Bild seht, werden bis zu sieben Carrier aggregiert und es ergeben sich 20 Spatial Layers, die dann die maximale Geschwindigkeit von 2 Gbit/s möglich machen. Dieses LTE-Modem der Kategorie 20 ist damit auch bereits fit für 5G und somit ein wichtiger Baustein für kommende SoCs aus dem Hause Qualcomm.

Snapdragon 855 mit Snapdragon X24 Modem

In der Telefonkonferenz mit Qualcomm verriet das Unternehmen auch bereits, dass sich das neue LTE-Modem auch im nächsten Flaggschiff-SoC befinden wird. Wie WinFuture.de berichtet, wird auch dieses neue System-on-a-Chip dann bereits im 7nm-Verfahren gefertigt. Während aktuell der Snapdragon 845 das Maß der Dinge ist, können wir uns also jetzt schon auf den Nachfolger freuen, dessen offizielle Präsentation vermutlich Ende 2018 anstehen dürfte.

IoT: Neues SDK und Wireless Edge Services vorgestellt

Qualcomm hat heute auch ein komplett neues Geschäftsmodell vorgestellt mit Fokus auf IoT: Mit Chipsets as a Service (CaaS) möchte man Enterprise-Kunden begeistern und Konkurrenten wie Intel Paroli bieten, die auf dem IoT-Sektor bereits eine tragende Rolle spielen. Auch hier hat man wieder 5G im Hinterkopf, profitieren sollen aber auch 4G-Devices.

Mit der Einführung von 5G und dem weiter massiv ansteigenden Angebot an IoT-Produkten wird es notwendig, dass man sich dieser Herausforderung mit neuen Ideen stellt und Qualcomm glaubt, mit den Wireless Edge Services auf dem richtigen Weg zu sein. Mit diesen Services kombiniert man Kosteneffizienz mit Flexibilität und einer Erweiterbarkeit, indem man diese Prozesse in die Cloud auslagert. Die IoT-Gerätschaften der Qualcomm-Kunden können über ihre komplette Lebensdauer gemanagt werden, ohne dass man an der Hardware selbst Hand anlegen muss. Das gilt für Updates der Chip-Software oder des Betriebssystems, aber auch für Sicherheits-Patches oder das Freischalten von neuen Funktionen.

In die gleiche IoT-Kerbe haut Qualcomm heute auch mit einem neu vorgestellten LTE-IoT-SK für das IoT-fokussierte Modem MDM9206. Das SDK wurde entwickelt, um den OEMs, Developern und quasi jedem, der sich mit IoT auseinandersetzt, bei der Entwicklung neuer IoT-Anwendungen, -Produkte und -Lösungen zu unterstützen. Ermöglicht wird das, indem man sie auf auf die Leistungsfähigkeit des Prozessors, die Konnektivität, die GNSS-Funktionen (Global Navigation Satellite System) und diePeripherie-Schnittstellen, die allesamt in das MDM9206 LTE IoT-Modem integriert sind, zugreifen lässt.

Ein externer Micro-Controller wird dank dieses SDKs nicht mehr vonnöten sein,was sowohl der Sicherheit als auch der Akkulaufzeit der Devices zugute kommt. Support für viele verschiedene Cloud-basierte IoT-Plattformen (Alibaba Cloud Link One, China Mobile OneNET, DTSTON DTCloud, Ericsson IoT Accelerator, Gizwits und Verizon ThingSpace) ist bereits inkludiert, weitere IoT-Partner sollen folgen.

Superschnelle Modems, modernste Fertigungsverfahren und auf die Industrie zugeschnittene Lösungen für das Internet of Things: Qualcomm lässt heute bereits durchblicken, dass 5G und IoT für das Unternehmen nicht nur Buzzwords sind, sondern dass man bestens auf diesen Markt vorbereitet ist.

Das ist auch bitter nötig, wenn man hier von Beginn an eine Rolle spielen möchte. Die Zahl der IoT-Devices in unseren Haushalten wird in den nächsten Jahren explodieren, auch im Bereich Automotive werden diese Technologien schon bald immer wichtiger werden. Mag sein, dass wir hier selbst auf wirklich flächendeckendes LTE noch warten müssen, an Qualcomm liegt es dabei aber ganz sicher nicht.

Player im IoT-Sektor gibt es viele: Intel gehört dazu, ganz sicher möchten auch Huawei und Samsung ein gewichtiges Wörtchen mitreden. Mit den heutigen Veröffentlichungen hat Qualcomm jedenfalls unter Beweis gestellt, das man eine vielversprechende Strategie vorzuweisen hat. Beim MWC in Barcelona wird man seine 5G/IoT-Strategie weiter enthüllen und erklären, auch entsprechende Demos wird das Unternehmen vor Ort präsentieren. Grund genug für uns, um in Barcelona Qualcomm im Auge zu behalten.