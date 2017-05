Qualcomm Snapdragon 660 und 630 vorgestellt

Der Snapdragon 660 von Qualcomm soll bzw. wird den Snapdragon 653/652 beerben und soll das durch eine effizientere Bauweise und selbstverständlich eine bessere Performance bewerkstelligen. Zudem präsentierte der Halbleiter-Hersteller auch noch den Snapdragon 630 als Nachfolger des Snapdragon 626. Beide Systeme sind in der Mittelklasse angesiedelt, bieten aber neben der gesteigerten Performance teils auch Features, die bislang dem Snapdragon 835 und somit den Smartphones der Premium-Klasse vorbehalten waren.

Qualcomm Snapdragon 660

Im Gegensatz zum Vorgänger lässt Qualcomm den Snapdragon 660 im 14nm-Verfahren fertigen – beim Snapdragon 653 waren es noch 28m. Acht Kerne im big.LITTLE-Design kommen zum Einsatz, wobei Qualcomm auf Kryo 260-Kerne setzt und die mit maximal 2,2 GHz (der zweite Block mit vier Kernen bis 1,8 GHz) taktet. Bis zu 20 Prozent mehr Leistung sollen somit erreicht werden im Vergleich zum Vorgänger-SoC.

Die Adreno 512 soll sogar bis zu 30 Prozent schneller sein als die Adreno 510-GPU im Snapdragon 653 und unterstützt Panels mit einer Auflösung von maximal 2.560 x 1.600 Pixeln. Apropos Unterstützung: Ebenfalls unterstützt wird die Quick-Charge-4-Technik, Bluetooth 5 und 2×2 ac-WLAN, das integrierte LTE-Modem Snapdragon X12 wird dabei sowohl beim Down- als auch Upstream den Vorgänger X9 deutlich ausstechen.

Ein expliziter Sensor-Hub ist für Google Now bzw. andere Sprachassistenten zuständig und der Image-Signal-Prozessor ist in der Lage, 4K-Inhalte zu verarbeiten. Zu guter letzt gibt Qualcomm noch an, dass der Snapdragon 660 aus einem Smartphone bis zu zwei Stunden mehr Akkulaufzeit herauskitzeln kann. Der Snapdragon 660 dürfte schon bald in Smartphones der gehobenen Mittelklasse zum Einsatz kommen – Qualcomm liefert bereits an die Hersteller aus, so dass erste Geräte bereits im Juni vorgestellt werden dürften.

Qualcomm Snapdragon 630

Der Snapdragon 630 beerbt die SoCs Snapdragon 625/626, setzt dabei weiterhin auf acht ARM Cortex-A53-basierte Kerne, die wie beim Snapdragon 660 mit 2,2 bzw. 1,8 GHz takten. Dank der Adreno 508-GPU darf bei der Grafik mit bis zu 30 Prozent mehr Leistung gerechnet werden. Auch dieses System wird im 14nm-Verfahren gefertigt, unterstützt Bluetooth 5 sowie Quick Charge 4 und setzt auf das LTE-Modem X12.

Während der Snapdragon 660 bereits ausgeliefert wird, dauert es beim Snapdragon 630 noch bis Ende des Monats. Erste Hardware, in welchem wir diesen Mittelklasse-SoC vorfinden, dürfen wir somit im dritten Quartal – also ab Juli – erwarten.

Insgesamt tragen beide neue SoCs dazu bei, dass durch die Mittelklasse ein Hauch Premium weht, künftige Mittelklasse-Smartphones also funktionell noch ein wenig näher an die High-End-Geräte heranrücken.

Quelle: Qualcomm via WinFuture.de und Android Authority