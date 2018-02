Qualcomm Snapdragon 700: Neue Chip-Serie vorgestellt [MWC]

Qualcomm gehört zu einem der Schwergewichte hier beim Mobile World Congress in Barcelona. Mit seinem gewaltigen Prozessor-Portfolio kann man viele Partner unter einem Dach vereinen und diese Partner bekommen jetzt mit dem soeben vorgestellten Snapdragon 700 eine weitere spannende Alternative zur Seite gestellt.

Die soll unterhalb der 800er-Serie und oberhalb der gehobenen Mittelklasse platziert werden und dazu verpasst man dem Snapdragon 700 auch einige Features, die bislang nur der Premiumklasse vorbehalten waren. Dazu gehört das Thema Artificial Intelligence, aber auch bei Konnektivität, Leistung und bei der Energieeffizienz bieten sich den Herstellern mit diesem Chipsatz neue Möglichkeiten.

Auf diesem Weg will Qualcomm den OEMs ermöglichen, ihre oft sehr ambitionierten Smartphones auf ein noch höheres Niveau zu hieven, das tatsächlich an den Premium-Sektor heranreicht. Der Snapdragon 700 ermöglicht demnach, dass Hersteller und auch Nutzer in den Genuss von High-End-Features kommen, ohne aber fürs Gerät den Preis zu zahlen, denn Samsung, Apple und Co für ihre Premium-Handsets aufrufen.

Ganz weit oben auf der Agenda steht beim Snapdragon 700 das Thema „Künstliche Intelligenz“. Qualcomm verzichtet zwar auf einen eigenen KI-Chip, verspricht aber dennoch eine Verdopplung der Leistungen bei Anwendungen, die neuronale Netze nutzen. Vor allem Sprach-Anwendungen und die Analyse von Fotos sollen davon profitieren. Mit Hilfe des Bildprozessors Spectra ISP dürfen wir auch bei der Kamera auf stärkere KI hoffen, aber auch andere Cam-Features profitieren davon, so dass beispielsweise eine verbesserte Zeitlupen-Funktion ermöglicht wird.

Verglichen mit den SoCs der 600er Reihe haben wir es bei der Snapdragon 700 Series mit einer um 30 Prozent gesteigerten Energieeffizienz zu tun, die Leistung steigt ebenfalls, zudem gibt es auch bei der Konnektivität einen Boost durch verbessertes Bluetooth 5 und bessere LTE- und WLAN-Funktionalität. Die 700er-Reihe soll es dank QuickCharge 4+ den Endgeräten ermöglichen, dass sie binnen 15 Minuten wieder halb aufgeladen werden. Diesen Tests hat man ein Gerät mit einem 2.750 mAh fassenden Akku zugrundegelegt. Bei solchen Prognosen kommt es natürlich immer auch auf die Ausstattung der Handsets an, aber wir können zumindest erahnen, was hier möglich ist.

Ganz konkret ist Qualcomm heute in einigen Punkten noch nicht geworden und auch bei der Verfügbarkeit bleiben noch Fragen offen. Samples der neuen Reihe sollen jedenfalls bereits in diesem Halbjahr an die Hersteller gehen, so dass wir definitiv in diesem Jahr Smartphones sehen werden, die von einem Prozessor der „Snapdragon 700 Series mobile Platform“ befeuert werden.