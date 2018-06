Quantencomputer für Jederman? – Intel hat einen Plan

Der nächste wirklich große Meilenstein des Computers, wird ein Quantencomputer sein, so viel steht fest. Doch eine solche Technologie ist, ebenso wie fliegende Autos, beeindruckend und schwer begreifbar. Klären wir also erstmal die Frage: Was ist denn überhaupt ein Quantencomputer? Nun, normale Rechner durchdenken ihre Aufgaben mit Nullen und Einsen, also ein binäres System. Ein Quantencomputer kann darüber hinaus gehen. Er rechnet nicht mit Bits (binäres System), sondern sogenannten Qubits, dem quantenmechanischen Pedant zu den herkömmlichen Bits. Ein Qubit kann für eine bestimmte Zeit nicht nur Null oder Eins sein, sondern sich in einem Zwischenzustand befinden.

Um die komplette Funktionsweise eines Quantencomputers zu erklären, reicht dieser Text vermutlich nicht aus. Das wichtigste wisst ihr jetzt aber schon mal. Ein Quantencomputer ist auf jeden Fall komplexer, um einiges leistungsfähiger und schneller. Unterschiedliche Konzerne erhoffen sich die verschiedensten Möglichkeiten von einem Quantencomputer, doch bislang gibt es enorme technische Hürden, die erst einmal erklommen werden müssen.

Ein Pionier auf dem Gebiet der Entwicklung ist Intel. Wie sie in einem Interview mit Digital Trends bekannt gaben, befinden sie sich gerade in der Forschung und Entwicklung zu der Technologie eines Quantencomputers. Intel präsentierte den Journalisten von Digital Trends eine regenbogenartige glatte Scheibe, die sich als sogenannter Wafer entpuppt.

Ein Wafer wird vor allen Dingen in der Mikroelektronik und der Mikrosystemtechnik verwendet. Intel stellt diese große Scheibe mit der gleichen Technologie her, mit der sie auch ihre Prozessoren-Chips bauen. Doch auf dem Wafer sind kleine rund 50.000 Qubits untergebracht, was ein erstes Anzeichen für einen Quantencomputer ist.

Noch ist das Ganze ein Prototyp, doch sollte sich die Entwicklung des Wafers als erfolgreich herausstellen, könnte die Scheibe bald in Produktion gehen. Prozessoren sind Intels Steckenpferd und hier haben sie einen Ansatz entwickelt, der als Quantencomputerprozessor dienen könnte.

Doch natürlich sind dem Unternehmen auch andere Konzerne dicht auf den Fersen, wenn es um die Entwicklung dieser Technologie geht. Anders als seine Konkurrenten, ist Intel aber nicht nur an der Fertigstellung, sondern auch an dem Verkauf eines Quantencomputers interessiert und zwar für den Ottonormalverbraucher. Damit würde man sich von anderen Unternehmen abheben.

via: digitaltrends