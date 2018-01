Rätsel gelöst: Google I/O findet vom 8. bis 10. Mai statt

Sie sind ja reine Geheimniskrämer, die Googlianer! Egal, ob es um den bloßen Namen der nächsten Android-Iteration geht oder um Termine für die eigene Entwickler-Messe: Google macht es gerne spannend und hat sich erfreulicherweise auch seine Nerd-Seele bewahrt über all die Jahre. Deswegen hat man heute auch nicht einfach so den Termin für die Google I/O bekanntgegeben, sondern stattdessen einen Teaser rausgehauen, der zu einem durchaus kniffligen Rätsel führte.

Über diesen Tweet mit dem — ihr könnt es euch denken — binären Zahlencode kam man dann zur überarbeiteten Google-I/O-Seite. Von dort aus kann man sich nun per Street View auf den Weg machen und versuchen, die Rätsel zu lösen. Zum Glück haben das aber ein paar helle Köpfe schon für uns übernommen, so dass wir auch ohne stundenlangen Denksport wissen, dass die I/O in diesem Jahr in der Zeit vom 8. Mai bis zum 10. Mai im Shoreline Amphitheatre in Mountain View stattfinden wird.

Android P, künstliche Intelligenz und was noch?

Zu den Inhalten, um die es sich an diesen drei Tagen drehen wird, hat sich Google noch nicht geäußert, aber man muss kein Hellseher sein um zu ahnen, dass wir Einblicke zur nächsten Android-Version — also das noch namenlose Android P — erhalten werden.

Auch das Themenfeld Artificial Intelligence wird wieder eine Rolle spielen — einfach, weil es alle großen Unternehmen derzeit ganz oben auf der Agenda haben. Was sonst noch passiert, ob es vielleicht um AR/VR oder Smart Home gehen wird — die Zeit wird es uns zeigen. Sobald Google die Pläne mit den Workshops veröffentlicht, können wir zumindest schon mal daraus ableiten, was uns bevorsteht.

Wie immer wird das Event zu Beginn eine Keynote beinhalten, die wir natürlich ebenso wie ihr gespannt verfolgen werden. Alles, was die Kalifornier dann an wichtigen Infos preisgeben, werden wir selbstverständlich für euch auf dem Blog auf bereiten. Wir freuen uns jedenfalls schon drauf!

via Caschys Blog