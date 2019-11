RAM-Problem? – iOS 13.2 beendet öfter mal Apps im Hintergrund

Anscheinend neigt iOS 13.2 dazu, Apps jedes Mal neu zu laden, wenn sie einmal in den Hintergrund gerückt sind – auch wenn nicht viel Zeit vergangen ist. Somit wird das Multitasking viel schwieriger und man verliert dabei sogar Eingaben, die man in einer App getätigt hatte.

Ein Nutzer beschwert sich, dass er die YouTube-App nur für eine Minute in den Hintergrund verwies, um auf eine Nachricht zu antworten. Als er zu YouTube zurückkehrte, wurde die App neu geladen und das Video, was er zuvor angeschaut hatte, war verschwunden.

“Ich habe mir ein Video in YouTube auf meinem iPhone 11 Pro angesehen. Ich pausierte das Video, um auf eine Textnachricht zu reagieren und war weniger als eine Minute lang in iMessage. Als ich zu YouTube zurückkehrte, lud es die App neu und das Video, das ich gerade angeschaut hatte, war weg. Das habe ich auch auf meinem iPad Pro oft bemerkt. Apps und Safari-Tabs werden viel häufiger neu geladen als in iOS 12. Sehr ärgerlich.” Nutzerkommentar

Andere Leute haben ähnliche Erfahrungen gemacht. Nick Heer von PixelEnvy meinte, dass seine Nachrichten und Safari-Apps jedes Mal, wenn er sie in den Vordergrund holte, aktualisiert würden. “Safari kann nicht einmal eine einzige Registerkarte im Hintergrund offen halten, jede App bootet erneut und die Verwendung von iOS hat überhaupt nichts mehr mit Multitasking zu tun”, schrieb er.

Eine Reihe ähnlicher Beschwerden wurden auch im Support-Forum von Apple, in Reddit, Twitter und anderen Bereichen veröffentlicht. Woran das Problem liegt, kann keiner so richtig sagen. Hoffentlich handelt es sich dabei nur um einen Bug, den man mit einem Update schnell beheben kann. Apple wurde über die Beschwerden bereits in Kenntnis gesetzt und man erwartet nun eine Stellungsnahme des Unternehmens. Bisher hat man sich noch nicht dazu geäußert.

via: engadget