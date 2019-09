Raumschiff zum Mars: Elon Musk enthüllte sein neues “Starship”

Elon Musk beackert bekanntlich viele Bereiche – vom Hyperloop zum Tesla und weiter zu SpaceX. Der Visionär hat nie so ganz ein Projekt final abgeschlossen, da ist das nächste schon im Gange. Ein Mal im Jahr präsentiert Musk die neusten Entwicklungen seines Raumfahrtprogramms und letzte Nacht war es mal wieder soweit. Das Unternehmen SpaceX stellte den ersten Prototyp von “Starship” vor, quasi die zweite Stufe der SpaceX-Rakete “Super Heavy”.

Starship ist 50 Meter hoch, hat neun Meter Durchmesser und besteht vor allem aus rostfreiem Stahl. Da es sich hierbei um ein Prototyp handelt, wiegt dieser noch gute 200 Tonnen. In der Serienproduktion soll das auf 120 Tonnen oder etwas weniger gesenkt werden. Die Tanks fassen dabei 1.200 Tonnen Treibstoff. Damit sollen 150 Tonnen Fracht ins All geschossen und 50 Tonnen Fracht zurück zur Erde gebracht werden können.

Starship ist ein wiederverwendbares Raumschiff, sodass es theoretisch 1.000 mal pro Jahr fliegen könnte. Es wurde vor allem dafür gebaut, die geplante Mars Mission durchzuziehen. Musk hatte vor einiger Zeit angekündigt, den Mars besiedeln und ein paar hundert Menschen dorthin bringen zu wollen. Geplant ist, dass schon ab 2025 die ersten Menschen zum roten Planeten reisen, doch die NASA sieht eine erste bemannte Mars-Mission frühestens in den 2030er Jahren als realistisch. Hier greift also wieder mal Elon Musks Größenwahn!

Das neu vorgestellte Raumschiff soll aber auch langfristig eine Aufgabe haben. Irgendwann soll Starship bis zu 100 Menschen auf interplanetaren Langstreckenflügen transportieren können. Man will in ein bis zwei Monaten sogar schon den ersten Testflug mit Starship durchführen – dann aber erstmal bis zu einer Höhe von 20 Kilometern und zurück.

Für Flüge zu anderen Planeten reicht eine Tankfüllung aber nicht mehr aus, also musste man sich was einfallen lassen. SpaceX plant deshalb, zwei Starships zusammenzukoppeln und mitgebrachten Treibstoff von einem zum anderen zu pumpen. Ein zweiter Prototyp ist sogar schon in Florida in Bau.

