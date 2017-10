Razer: Kommt das Gaming-Smartphone mit 8 GB RAM und Snapdragon 835?

Spätestens, als sich Razer Nextbit einverleibt hat (ihr erinnert euch an das Smartphone Robin), konnte man erahnen, dass die Gaming-Experten sich auch mit dem Thema „Smartphone“ beschäftigen. Vor einigen Tagen dann sickerte bereits durch, dass der Launch eines Razer-Gaming-Smartphones kurz bevor stehen könnte.

Das Unternehmen, das vor Jahren bereits mit einem Gaming-Tablet an den Start ging, kündigte dann selbst vor wenigen Tagen via Twitter an, dass man am 01. November eine neue Hardware präsentieren möchte. Auf dem Teaser-Bild sieht man jemanden, der ganz offensichtlich an einem Smartphone zockt:

Auf der dazugehörigen Seite erfahrt man natürlich auch noch nicht viel mehr, aber wie es scheint, erfahren wir von anderer Seite mehr über dieses ominöse Smartphone: Bei GFXBench ist nämlich ein „Razer Phone“ in der Datenbank aufgetaucht, welches uns einiges über die Spezifikationen verrät. So ist in dem Eintrag u.a. davon die Rede, dass neben einem Qualcomm Snapdragon 835 ein 8 GB großer Arbeitsspeicher zum Einsatz kommt.

Wie ihr dem Bild entnehmen könnt, wird der Snapdragon 835 — Qualcomms derzeitiges Flaggschiff — mit der Adreno 540 GPU gepaart, zudem gewährleistet man mit den bereits erwähnten 8 GB RAM, dass nun wirklich jedes Game flüssig gezockt werden sollte. Die anderen Specs lassen noch nicht wirklich viel über die Qualität des Geräts vermuten: 12 MP Hauptkamera, 8 MP Front-Cam, 64 GB interner Speicher und Android 7.1.1.

Bei der Angabe zur Android-Version lesen wir noch „Android Razer Edition“, wo wir uns also wohl auf eine speziell fürs Gaming ausgelegte Oberfläche einstellen können, die auf Android aufsetzt. Das Display ist 5,7 Zoll groß und löst mit 2.560 x 1.440 Pixeln auf, folgt also nicht dem derzeit herrschenden Trend zum 2:1- bzw. 18:9-Format.

Wie Razer jetzt jenseits des großen Arbeitsspeichers genau gewährleisten möchte, dass sich auf dem Smartphone besser zocken lässt als auf denen der Konkurrenz, bleibt noch abzuwarten. Wir dürfen wohl davon ausgehen, dass Razer einen recht stolzen Preis aufrufen wird, sollten diese Specs für dieses Smartphone-Kraftpaket bestätigt werden. Also sollte der Mehrwert für die Zocker unter den Smartphone-Nutzern auf den ersten Blick ersichtlich sein, damit das Device hohe Erfolgs-Chancen auf diesem übervollen Markt hat.

Wir werden am 01. November natürlich drauf schauen, was Razer zu enthüllen hat und spätestens dann halten wir euch hier auch auf dem Laufenden.

Quelle: Phone Radar via Phonearena