Real-Life Star Wars? Disney lässt X-Wings fliegen

Anfang dieser Woche, als die Attraktion während einer abendlichen Zeremonie eröffnet wurde, flogen X-Wings “etwa so groß wie ein Familien-Van” über die Veranstaltung. Die Zuschauer erkannten erst im Nachhinein die Ähnlichkeit zu Boeings Luftfrachtdrohne und inzwischen hat der Konzern sein Mitwirken ja auch bestätigt. Bisher liefern sie jedoch nicht mehr Informationen als, dass die X-Wings tatsächlich von ihnen gebaut wurden.

Im Video sieht man, wie die X-Wings vertikal in den Nachthimmel aufsteigen, dann schweben sie in der Luft und drehen sich, bevor sie losdüsen und ein Lichteffekt ihren Weg ins Weltall simuliert. Bei den X-Wings handelt es sich um Drohnen ohne Piloten, die höchstwahrscheinlich auf dem Cargo Air Vehicle (CAV) Design basieren, das Boeing kürzlich gezeigt hat.

Einige Star Wars-Fans werden aber auch feststellen, dass die X-Wings den Fluggefährten ähnlich sehen, die in der aktuellen Trilogie vom Widerstand geflogen werden. In den ursprünglichen Filmen war es ein Vollzylinder-Motor-Design des T-65. Die Ähnlichkeit ist durchaus gewollt, denn der Rise of the Resistance Ride – also die Attraktion von Disney – findet während einer Begegnung zwischen dem Widerstand und dem Ersten Orden während der aktuellen Trilogie-Zeitachse statt.

Was den CAV von Boeing betrifft, so absolvierte er kürzlich einen dreiminütigen Testflug, bei dem er seine Vorwärtsbewegungen demonstrierte. Anfang des Jahres war er zum ersten Mal einen Schwebetest im Freien geflogen. Die Frachtdrohne ist für industrielle Anwendungen ausgelegt und kann bis zu 230 Kilogramm Fracht transportieren. Bisher befindet sich das Fluggerät noch in der Testphase, was diese Star Wars-Vorführung nur noch interessanter macht.

via: techcrunch